Образцовым назвал фельдшерско-акушерский пункт в деревне Соловьи Александр Котов

Образцовым назвал фельдшерско-акушерский пункт в деревне Соловьи Псковского района председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
21 августа Александр Котов вместе с губернатором Михаилом Ведерников, главой Псковского района Натальей Федоровой и коллегой по парламенту Владимиром Кузем в рамках рабочего выезда ознакомились с работой учреждения, переехавшего в новое здание в начала лета.
Медпункт обслуживает 1540 человек – пациентов с рождения и до глубокой старости. На приём к доктору приходят даже 98-летние бабушки. Во второй половине дня фельдшер работает на выезде. С недавних пор в ФАПе продают лекарства – ближайшая аптека находится в Черёхе, поэтому жители активно пользуются новой возможностью.
По мнению спикера, к такому стандарту необходимо приводить все ФАПы региона. «Чтобы не просто поставили на пустыре здание, засыпали песчано-гравийной смесью, огородили забором, и на этом всё. Нужно, чтобы люди получали медицинскую помощь вот в таких комфортных условиях», – добавил спикер.