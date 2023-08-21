Общество

Образцовым назвал фельдшерско-акушерский пункт в деревне Соловьи Александр Котов

Образцовым назвал фельдшерско-акушерский пункт в деревне Соловьи Псковского района председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Здесь всё так, как и должно быть, к чему мы стремились изначально – учтены все замечания, которые звучали на старте программы строительства ФАПов», - отметил спикер.

21 августа Александр Котов вместе с губернатором Михаилом Ведерников, главой Псковского района Натальей Федоровой и коллегой по парламенту Владимиром Кузем в рамках рабочего выезда ознакомились с работой учреждения, переехавшего в новое здание в начала лета.

Медпункт обслуживает 1540 человек – пациентов с рождения и до глубокой старости. На приём к доктору приходят даже 98-летние бабушки. Во второй половине дня фельдшер работает на выезде. С недавних пор в ФАПе продают лекарства – ближайшая аптека находится в Черёхе, поэтому жители активно пользуются новой возможностью.

«Современное, просторное здание, есть все необходимые удобства – водопровод, канализация, освещение, отопление. Очень хорошее благоустройство – подъезд, аккуратно уложенная тротуарная плиточка, велопарковка. Фельдшерско-акушерский пункт выглядит, как объект благоустройства – это то, что радует глаз, не говоря уж о функциональности, об основных задачах, которые он выполняет. Молодая, энергичная фельдшер, о которой с благодарностью отзываются местные жители, лекарства продаются. Здесь всё идеально, мне очень понравилось», – поделился впечатлениями от посещения объекта Александр Котов

По мнению спикера, к такому стандарту необходимо приводить все ФАПы региона. «Чтобы не просто поставили на пустыре здание, засыпали песчано-гравийной смесью, огородили забором, и на этом всё. Нужно, чтобы люди получали медицинскую помощь вот в таких комфортных условиях», – добавил спикер.