Общество

Около 20 человек в день посещают ФАП в псковской деревне Соловьи

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Соловьи Псковского района посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда 21 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Люди приходят, много пожилых людей. Аптека близко, но не все могут доехать до Черехи. К тому же проводим диспансеризацию», - рассказала фельдшер Ангелина Рыбакова.

ФАП начал свою работу в июне 2023 года. Его возвели в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», входящей в состав национального проекта «Здравоохранение». Стоимость контракта - 4 миллиона рублей. В ФАПе работает постоянный фельдшер.

Он обслуживает население в количестве 1 543 человека, в том числе 346 детей из 18 населенных пунктов. В день ФАП посещают около 20 человек.

Также губернатор пообщался с жителями деревни и узнал их мнение о новом ФАПе. Местные жительницы отметили качество услуг, комфортность расположения ФАПа, а также профессионализм и ответственность фельдшера.

Вместе с губернатором ФАП посетили председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

На территории обслуживания находится средняя общеобразовательная школа и детский сад.