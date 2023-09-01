Общество

Более 200 псковичей вызвались в отряд «Дружина» после атаки беспилотников на аэропорт

Более 200 человек в Псковской области подали заявления на вступление в ряды отряда «Дружина» после атаки беспилотников на международный аэропорт в Пскове. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

«В Псковской области уже 800 человек вступили в ряды "Дружины", более 200 человек подали свои заявления после атаки на наш аэропорт», - сообщил Михаил Ведерников.

Вопросы организации работы отряда глава региона обсудил с заместителем руководителя аппарата правительства – руководителем управления спецпрограмм Андреем Вьюновым. Губернатор отметил, что на данный момент создано 11 отделений отряда по всей области, уже сформирован перечень обучающих и развивающих мероприятий. Практический блок включает в себя занятия по вопросам территориальной обороны, государственной безопасности, борьбы с преступностью.

Особый акцент в работе «Дружины» сделан на приграничные территории, а также Псков и Псковский район. Михаил Ведерников поручил сформировать дежурные группы, которые будут патрулировать ряд объектов.

На центр «Воин» закупят несколько автомобилей, дружинникам будет закуплена специальная форма с шевронами.

«Первичное обучение должно включать основные принципы и навыки патрулирования – это сейчас первоочередная задача», - добавил глава региона.

Смотрите также Атака дронов: что происходило ночью в псковском аэропорту

Напомним, в ночь с 29 на 30 августа беспилотные летальные аппараты атаковали аэропорт в Пскове. О происшествии доложили президенту России Владимиру Путину.