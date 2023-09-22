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Общество

Какие меры поддержки положены малоимущим семьям в Псковской области

22.09.2023 09:40|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области за 2022 год численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила почти 90 тысяч человек. К малоимущим относят как семьи, так и одиноко проживающего человека.

Какие меры поддержки предусмотрены для малоимущих в Псковской области? Как их получить? Подробнее об этом – в материале Псковской Ленты Новостей.


 

Кто считается малоимущим? 

Малоимущая семья состоит из совместно проживающих и ведущих совместное хозяйство людей, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Псковской области. Соответственно, малоимущим будет считаться одинокий проживающий человек с доходами ниже прожиточного минимума.

На 2023 год установлена величина прожиточного минимума по Псковской области на душу населения в размере 14 231 рубля, для трудоспособного населения - 15 512 рублей, для пенсионеров - 12 239 рублей, для детей - 13 920 рублей.

Недавно губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление, которое устанавливает величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2024 год. Согласно документу, величина прожиточного минимума по Псковской области на душу населения увеличится и составит 15 101 рубль, для трудоспособного населения — 16 460 рублей, для пенсионеров — 12 987 рублей, для детей — 14 648 рублей. Постановление будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.

«Признание семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей осуществляют органы или учреждения социальной защиты по месту жительства или пребывания. Необходимо обратиться с заявлением от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи либо (за исключением случаев оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта) заявлению опекуна, попечителя или другого законного представителя гражданина», - уточнили в комитете по социальной защите Псковской области.

В заявлении указываются сведения о составе семьи,

  • доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности, 
  • сведения о получении государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг.
Сведения о доходах предоставляются за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

Государственную социальную помощь оказывают как в денежном эквиваленте (социальные пособия и другие выплаты), так и в натуральном виде (продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и другие жизненно необходимые товары). Всего численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Псковской области за 2022 год составляет 87,7 тысяч человек.

Федеральные и региональные меры социальной поддержки

На федеральном уровне мерой социальной поддержки является единое пособие для семей с низким доходом. Выплата назначается беременной женщине, вставшей на учет до 12 недель беременности, и одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка в возрасте от 0 до 17 лет.

Региональные меры социальной поддержки малоимущим:

  • возмещение 70% родительской платы за питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Псковской области;
  • государственная социальная помощь;
  • справка на бесплатное питания;
  • субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
  • субсидия на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ земельных участков.

Социальный контракт как мера поддержки

Еще одним видом государственной социальной помощи является социальный контракт. Такая помощь направлена на обеспечение гражданина (семьи гражданина) постоянным, устойчивым доходом для выхода из категории малоимущих путем трудоустройства, открытия или развития своего дела, ведения личного подсобного хозяйства.

Куда обращаться

Для получения государственной социальной помощи в натуральном виде необходимо обратиться в подведомственные учреждения комитета по социальной защите Псковской области по месту жительства, контактные данные которых размещены на сайте.

Подать заявление на получение государственной социальной помощи в виде денежной выплаты можно:

  • лично в подведомственные учреждения комитета по социальной защите Псковской области по месту жительства;
  • через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по Псковской области, контактные данные которых размещены на сайте;
  • в электронном виде через Госуслуги.

Для получения консультации по мерам социальной поддержки, которые предоставляются по линии комитета по социальной защите Псковской области, малоимущие семьи могут обратиться в подведомственные учреждения комитета по месту жительства, контактные данные которых размещены на сайте, непосредственно в комитет. Также все интересующие вопросы многодетные семьи могут задать в группе регионального комитета в социальной сети «ВКонтакте».

Как заметили в комитете, многодетные семьи могут сообщить о проблеме или внести свои предложения через Платформу обратной связи (ПОС). Платформа обратной связи — это возможность обратиться в органы власти онлайн, а информация о проблеме передается в ответственные органы.

Для подачи обращения необходимо скачать приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или зайти на сайт и авторизоваться через «Госуслуги». Также виджеты ПОС размещены на сайтах и на официальных страницах в соцсети «ВКонтакте» органов власти и социально значимых учреждений (школы, детские сады, социальные учреждения, учреждения культуры и здравоохранения и другие).

Кроме того, на портале «Госуслуги» реализована возможность подачи заявлений на предоставление следующих мер социальной поддержки: государственной социальной помощи; субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Светлана Герасимова 

Теги: #Псковская область #помощь #меры поддержки
Источник: Псковская Лента Новостей
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