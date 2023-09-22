Какие меры поддержки положены малоимущим семьям в Псковской области

В Псковской области за 2022 год численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила почти 90 тысяч человек. К малоимущим относят как семьи, так и одиноко проживающего человека.
Какие меры поддержки предусмотрены для малоимущих в Псковской области? Как их получить? Подробнее об этом – в материале Псковской Ленты Новостей.
Малоимущая семья состоит из совместно проживающих и ведущих совместное хозяйство людей, у которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Псковской области. Соответственно, малоимущим будет считаться одинокий проживающий человек с доходами ниже прожиточного минимума.
На 2023 год установлена величина прожиточного минимума по Псковской области на душу населения в размере 14 231 рубля, для трудоспособного населения - 15 512 рублей, для пенсионеров - 12 239 рублей, для детей - 13 920 рублей.
Недавно губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление, которое устанавливает величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2024 год. Согласно документу, величина прожиточного минимума по Псковской области на душу населения увеличится и составит 15 101 рубль, для трудоспособного населения — 16 460 рублей, для пенсионеров — 12 987 рублей, для детей — 14 648 рублей. Постановление будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.
В заявлении указываются сведения о составе семьи,
Государственную социальную помощь оказывают как в денежном эквиваленте (социальные пособия и другие выплаты), так и в натуральном виде (продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и другие жизненно необходимые товары). Всего численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Псковской области за 2022 год составляет 87,7 тысяч человек.
На федеральном уровне мерой социальной поддержки является единое пособие для семей с низким доходом. Выплата назначается беременной женщине, вставшей на учет до 12 недель беременности, и одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка в возрасте от 0 до 17 лет.
Региональные меры социальной поддержки малоимущим:
Еще одним видом государственной социальной помощи является социальный контракт. Такая помощь направлена на обеспечение гражданина (семьи гражданина) постоянным, устойчивым доходом для выхода из категории малоимущих путем трудоустройства, открытия или развития своего дела, ведения личного подсобного хозяйства.
Для получения государственной социальной помощи в натуральном виде необходимо обратиться в подведомственные учреждения комитета по социальной защите Псковской области по месту жительства, контактные данные которых размещены на сайте.
Подать заявление на получение государственной социальной помощи в виде денежной выплаты можно:
Для получения консультации по мерам социальной поддержки, которые предоставляются по линии комитета по социальной защите Псковской области, малоимущие семьи могут обратиться в подведомственные учреждения комитета по месту жительства, контактные данные которых размещены на сайте, непосредственно в комитет. Также все интересующие вопросы многодетные семьи могут задать в группе регионального комитета в социальной сети «ВКонтакте».
Как заметили в комитете, многодетные семьи могут сообщить о проблеме или внести свои предложения через Платформу обратной связи (ПОС). Платформа обратной связи — это возможность обратиться в органы власти онлайн, а информация о проблеме передается в ответственные органы.
Для подачи обращения необходимо скачать приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или зайти на сайт и авторизоваться через «Госуслуги». Также виджеты ПОС размещены на сайтах и на официальных страницах в соцсети «ВКонтакте» органов власти и социально значимых учреждений (школы, детские сады, социальные учреждения, учреждения культуры и здравоохранения и другие).
Светлана Герасимова