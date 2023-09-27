Общество

Опята выросли в псковских лесах. ФОТО

Опята выросли в лесах Псковской области. Грибники размещают снимки в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Кузьмина / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

«У меня дома в огороде растут на пнях спиленных яблонь. Я даже поначалу не знала, думала, поганки. Хорошо, соседка подсказала», - рассказала подписчица сообщества.

Фото: Нина Тимофеева / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

Грибники сообщили, что опята выросли, в частности, в Гдовском и Порховском районах.

Фото: Елена Васильева / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

Ранее псковских грибников предупредили о змеях на ветках.