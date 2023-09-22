Общество

Псковских грибников предупредили о змеях на ветках. ВИДЕО

Псковских грибников предупредили о змеях на ветках. Об этом сообщается в группе «Инцидент. Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«Гдовка, сразу за Елизарово, смотрите не только под ноги, но и на ветки кустов», - говорится в сообщении.

Напомним, 27 сентября пройдет воздвижение Креста Господня. Как сообщают открытые источники, особенно строгим в этот день действовал запрет ходить в лес. По народным поверьям, на Воздвижение в лесу сползаются змеи и все звери на пересчет к лешему для осмотра перед наступающей зимой. Встретившемуся им человеку они могли причинить вред. Также на Псковской земле раньше говорили: «Гажий праздник — уже в этот день в лес не ходи — гады всех заедя».

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В прошлом году нарушившие запрет грибники столкнулись с нашествием змей в лесах Псковской области.