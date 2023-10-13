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Общество

Деревья высаживают на Октябрьском проспекте в Пскове

13.10.2023 13:49|ПсковКомментариев: 0

Деревья высаживают на Октябрьском проспекте в Пскове сегодня, 13 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Деревья сажают напротив дома №48 на Октябрьском проспекте.

 
Теги: #псков #Октябрьский проспект #деревья
Источник: Псковская Лента Новостей
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