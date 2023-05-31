ЖКХ

14 ответов на вопросы о вырубке в Пскове деревьев

О том, что какое-нибудь дерево будет спилено, жители Пскова узнают, зачастую, в тот момент, когда рядом уже находятся рабочие. По судьбе иных стволов разгораются нешуточные страсти в соцсетях. В том числе, когда их вовремя не убрали с улиц, и ветер повалил трухлявый тополь на машину. Псковская Лента Новостей собрала ответы на самые популярные вопросы об озеленении областной столицы: как принимается решение о вырубке дерева, кто может его отменить, по каким критериям обследуют посадки, почему город не сразу платит компенсацию пострадавшим во время ветровала, сколько деревьев спилили и посадили в городе в прошлом году, почему их сажают не там, где вырубают, кто следит за состоянием новых посадок и куда обращаться для вырубки старого и высадки нового.

1. Каким образом регулируется вырубка деревьев в Пскове?

Официально деревья в Пскове не рубят и не пилят, а сносят. Самое важное о зелени на улицах Пскова, от ее посадки до сноса, записано в городских Правилах благоустройство. Раздел «Озеленение на территории города Пскова» регулирует все, что происходит с «древесными, кустарниковыми и травянистыми растениями естественного или искусственного происхождения, в том числе декоративными газонами и другими объектами озеленения (за исключением сельскохозяйственных культур, плодовых, ягодных насаждений)».

2. Кто принимает решение о сносе дерева?

Все зависит от того, где растет дерево. По Жилищному кодексу двор многоквартирника и все, что на нем находится, — такое же общедомовое имущество, как лестница в подъезде или входная дверь. А значит, каждое растущее во дворе дерево принадлежит всем собственникам сообща. Решение о судьбе посадок может принять только общее собрание, выполнять это решение будет управляющая компания.

Если дерево растет на общественной территории, отвечает за него управление городского хозяйства. Решение о сносе дерева принимает комиссия по обследованию зеленых насаждений при администрации города. Она составляет специальный акт. Комиссия может не только разрешить, но и запретить снос дерева. На основании вердикта комиссии управление городского хозяйства выдает разрешение на снос или выписывает отказ. Бумага выпускается в течение месяца со дня обращения жителя города или ведомства, подавшего заявку на рассмотрение судьбы дерева. Документ действителен в течение года. На общественной территории деревья пилит муниципальная «Служба благоустройства города».

3. Кто входит в состав комиссии, принимающей решение о сносе дерева?

В каждом конкретном случае состав разный. К представителям администрации города присоединяется депутат Псковской городской Думы, на чьем округе растет спорная посадка. Также приглашают экспертов и заявителя, подавшего заявку на снос дерева.

4. По каким критериям принимается решение о сносе дерева?

Комиссия руководствуется Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (Приказ Госстроя России от 15.12.1999 № 153) и методическими рекомендациями по оценке жизнеспособности деревьев. Такие рекомендации прописаны в «Положении о комиссии по обследованию зеленых насаждений». Городская Дума утвердила его в 2018 году. В частности, документ предписывает оценивать разные виды деревьев в разное время года. Среди критериев оценки: утрата декоративной функции, поражение болезнями, предельный возраст (например, для тополя 50 лет, для каштана и дуба 80-90 лет). Члены комиссии среди прочего смотрят на размер и цвет листвы, проверяют усыхание кроны, заселение ствола вредителями и дереворазрушающими грибами.

5. Существует ли механизм оповещения жителей города Пскова о предстоящем сносе дерева?

Правилами благоустройства подобное информирование не предусмотрено.

6. Есть ли возможность оспорить решение о сносе дерева?

Комиссия принимает решение большинством голосов. Повлиять на исход ситуации может входящий в ее состав депутат. Если он не согласен с выводами остальных, то имеет возможность вынести вопрос на обсуждение в Гордуме. Парламентарии рассмотрят его на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству. Отсюда вывод: депутата на своем округе надо знать, интересоваться его деятельностью и спрашивать отчет за работу.

7. Кто несет ответственность за обрушение старых деревьев? Каков механизм возмещения ущерба жителям Пскова?

Если дерево рухнуло, скажем, на автомобиль (последний такой случай произошел в Пскове в марте, когда рядом с кинотеатром «Победа» упавшее дерево зацепило сразу две машины), то администрация города выплатит компенсацию. Но не сразу. Бюджетный кодекс дает бюджетам всех уровней иммунитет, взыскание возможно только по решению суда. Муниципальные власти компенсируют ущерб, когда пострадавший обратится в суд, а тот примет решение о выплатах.

8. Почему новые деревья высаживают не там, где снесли старые?

Не все старые деревья растут в Пскове так, как это предписано уже упомянутыми Правилами Госстроя от 1999 года. Они регулируют расстояние, на котором посадки должны отстоять от зданий и объектов городской инфраструктуры. В частности, дерево должно расти не менее, чем в 5 метрах от стены, в 70 см от края тротуара, в 2 метрах от края проезжей части, в 4 метрах от электрических столбов, в 1,5 метрах от подземных газопроводов и сетей канализации, в 2 метрах от теплосетей, водопроводов и проложенных под землей кабелей. Учитывая, что город буквально напичкан инфраструктурой, несущей горожанам блага цивилизации, новые деревья на том же месте часто невозможно высадить. Но не только поэтому.

«Немаловажной причиной является следующее обстоятельство, - сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города. - Аварийное зеленое насаждение, которое снесли, могло погибнуть в связи с заболеванием корневой системы, наличием иного заболевания ввиду присутствия вредителей. Если посадить новые деревья на место погибших, то все вредители и болезни от старых деревьев могут перейти на новые. Молодые растения, еще не окрепшие после пересадки, тяжело переносят такое испытание, есть высокая вероятность, что новые посадки не выживут».

Также на новые посадки может банально не хватить денег, они проводятся «в пределах лимитов бюджетных средств».

9. Кто принимает решение о том, какие разновидности деревьев окажутся в составе новых насаждений, какого возраста будут саженцы и где они будут высажены?

Решение о видах деревьев, планируемых к высадке, принимает та же комиссия по обследованию зеленых насаждений. Ее члены учитывают, как уже благоустроена территория и сколько денег выделено на саженцы. Те должны иметь здоровую, нормально развитую, симметричную крону, хорошо сформированную корневую систему, ствол от корня до первых веток должен быть прямым. На саженцах не должно быть механических повреждений и ран, признаков повреждений вредителями и болезнями.

10. Сколько в прошлом году в Пскове спилили деревьев?

«Служба благоустройства города» на территориях общего пользования за прошлый год снесла деревьев и кустов общим числом 801 штука. В подавляющем большинстве случаев под пилу попали тополя.

11. Сколько и где в прошлом году в Пскове посадили деревьев?

В Сквере ветеранов на улице Западной и в сквере «Соколинка» на улице Технической в Овсище высадили в общей сложности 55 каштанов, елей и сосен.

Во время реконструкции улицы Леона Поземского вдоль нее, а также у нового скейт-парка и в Варлаамском сквере появились 169 деревьев (сосна, дуб красный, береза, липа, клен), 2320 кустов блестящего кизильника, 18 кустов сирени, 11 кустов казацкого можжевельника, 14 кустов калинолистного пузыреплодника и 240 кустов сливовидного боярышника.

Сотрудники ГТРК «Псков» заложили рядом с телецентром на Рижском проспекте Сквер журналистов. У своих ворот они посадили 2 лиственницы, 3 голубых ели, 5 сосен, 1 кустарник можжевельника и 1 тсугу канадскую.

Сколько и чего посадили горожане в своих дворах — подсчету не поддается.

12. Каков механизм замены новых насаждений в случае их гибели? Кто следит за состоянием таких посадок?

Пока действует гарантия, подрядчики меняют высохшие кусты и деревья. За их самочувствием следят специалисты управления городского хозяйства. Как только истекает гарантийный срок, то деньги на новую растительность взамен старой выделяет бюджет — если в нем есть на это средства.

13. Куда обращаться жителям Пскова с заявками на спил деревьев?

Если дерево растет во дворе для его сноса нужно инициировать проведение общего собрания через управляющую компанию. Если на общественной территории, то нужно писать в управление городского хозяйства (Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 6, каб. 5, ugh@pskovadmin.ru). В заявлении следует указать вид зеленого насаждения, количество деревьев или кустов, место, где они растут, и причину, по которой должны быть спилены. Дальше к работе приступит комиссия по уже описанному механизму. Заявитель получит ответ с ее заключением в течение месяца.

14. Куда обращаться жителям Пскова с заявками на высадку деревьев?

Туда же. Если дерево хочется посадить у дома — в управляющую компанию. На территории, которой пользуется весь город — в УГХ.

Юлия Магера