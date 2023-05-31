Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
перевозки между Таллином и Псковом
программная статья лидера ЛДПР
Господин Рейтингомер
Надежные стоматологии Пскова
Счастливое материнство
Пицца в Гдове: мечта или реальность?
Эко-фасады из керамогранита
Топ уютных летних террас Пскова
«Опальное» время
2ГИС 10 лет в Пскове
трудяга на отдыхе
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
Муниципальная реформа три четверти пути
«Истфакт» Линия Сталина
агростартап от морковки до коровки
 
 
 
ещё ЖКХ 31.05.2023 14:303 Подмоченная репутация: почему замагнитить счётчик на воду плохая идея 02.06.2023 09:550 Подрядчик получил аванс за капремонт дома в Пскове и не вышел на работу 02.06.2023 09:040 14 ответов на вопросы о вырубке в Пскове деревьев 01.06.2023 19:480 Какой объем работы за день выполнили коммунальные службы Великих Лук, рассказали в администрации 01.06.2023 11:320 Псковская область ждет федеральную программу для обновления энергосистемы — губернатор 01.06.2023 11:200 Псковская область получила почти 1,8 млрд рублей для строительства экотехнопарка
 
 
 
Самое популярное 27.05.2023 10:060 Два дрона-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию в Псковской области 30.05.2023 16:010 Как подготовиться к Троице: советы, приметы и символы 27.05.2023 09:412 Взрыв повредил административное здание нефтепровода в Псковской области 01.06.2023 07:560 Пьяный водитель с голым торсом сбил полицейского в Пскове. ФОТО 28.05.2023 13:110 Мусорный бак у ресторана «Калейдоскоп» в Пскове поджег восьмилетний ребенок
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

14 ответов на вопросы о вырубке в Пскове деревьев

02.06.2023 09:04|ПсковКомментариев: 0

О том, что какое-нибудь дерево будет спилено, жители Пскова узнают, зачастую, в тот момент, когда рядом уже находятся рабочие. По судьбе иных стволов разгораются нешуточные страсти в соцсетях. В том числе, когда их вовремя не убрали с улиц, и ветер повалил трухлявый тополь на машину. Псковская Лента Новостей собрала ответы на самые популярные вопросы об озеленении областной столицы: как принимается решение о вырубке дерева, кто может его отменить, по каким критериям обследуют посадки, почему город не сразу платит компенсацию пострадавшим во время ветровала, сколько деревьев спилили и посадили в городе в прошлом году, почему их сажают не там, где вырубают, кто следит за состоянием новых посадок и куда обращаться для вырубки старого и высадки нового.

 

1. Каким образом регулируется вырубка деревьев в Пскове?

Официально деревья в Пскове не рубят и не пилят, а сносят. Самое важное о зелени на улицах Пскова, от ее посадки до сноса, записано в городских Правилах благоустройство. Раздел «Озеленение на территории города Пскова» регулирует все, что происходит с «древесными, кустарниковыми и травянистыми растениями естественного или искусственного происхождения, в том числе декоративными газонами и другими объектами озеленения (за исключением сельскохозяйственных культур, плодовых, ягодных насаждений)».

2. Кто принимает решение о сносе дерева?

Все зависит от того, где растет дерево. По Жилищному кодексу двор многоквартирника и все, что на нем находится, — такое же общедомовое имущество, как лестница в подъезде или входная дверь. А значит, каждое растущее во дворе дерево принадлежит всем собственникам сообща. Решение о судьбе посадок может принять только общее собрание, выполнять это решение будет управляющая компания.

Если дерево растет на общественной территории, отвечает за него управление городского хозяйства. Решение о сносе дерева принимает комиссия по обследованию зеленых насаждений при администрации города. Она составляет специальный акт. Комиссия может не только разрешить, но и запретить снос дерева. На основании вердикта комиссии управление городского хозяйства выдает разрешение на снос или выписывает отказ. Бумага выпускается в течение месяца со дня обращения жителя города или ведомства, подавшего заявку на рассмотрение судьбы дерева. Документ действителен в течение года. На общественной территории деревья пилит муниципальная «Служба благоустройства города».

3. Кто входит в состав комиссии, принимающей решение о сносе дерева?

В каждом конкретном случае состав разный. К представителям администрации города присоединяется депутат Псковской городской Думы, на чьем округе растет спорная посадка. Также приглашают экспертов и заявителя, подавшего заявку на снос дерева.

4. По каким критериям принимается решение о сносе дерева?

Комиссия руководствуется Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (Приказ Госстроя России от 15.12.1999 № 153) и методическими рекомендациями по оценке жизнеспособности деревьев. Такие рекомендации прописаны в «Положении о комиссии по обследованию зеленых насаждений». Городская Дума утвердила его в 2018 году. В частности, документ предписывает оценивать разные виды деревьев в разное время года. Среди критериев оценки: утрата декоративной функции, поражение болезнями, предельный возраст (например, для тополя 50 лет, для каштана и дуба 80-90 лет). Члены комиссии среди прочего смотрят на размер и цвет листвы, проверяют усыхание кроны, заселение ствола вредителями и дереворазрушающими грибами.

5. Существует ли механизм оповещения жителей города Пскова о предстоящем сносе дерева?

Правилами благоустройства подобное информирование не предусмотрено.

6. Есть ли возможность оспорить решение о сносе дерева?

Комиссия принимает решение большинством голосов. Повлиять на исход ситуации может входящий в ее состав депутат. Если он не согласен с выводами остальных, то имеет возможность вынести вопрос на обсуждение в Гордуме. Парламентарии рассмотрят его на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству. Отсюда вывод: депутата на своем округе надо знать, интересоваться его деятельностью и спрашивать отчет за работу.

7. Кто несет ответственность за обрушение старых деревьев? Каков механизм возмещения ущерба жителям Пскова?

Если дерево рухнуло, скажем, на автомобиль (последний такой случай произошел в Пскове в марте, когда рядом с кинотеатром «Победа» упавшее дерево зацепило сразу две машины), то администрация города выплатит компенсацию. Но не сразу. Бюджетный кодекс дает бюджетам всех уровней иммунитет, взыскание возможно только по решению суда. Муниципальные власти компенсируют ущерб, когда пострадавший обратится в суд, а тот примет решение о выплатах.

8. Почему новые деревья высаживают не там, где снесли старые?

Не все старые деревья растут в Пскове так, как это предписано уже упомянутыми Правилами Госстроя от 1999 года. Они регулируют расстояние, на котором посадки должны отстоять от зданий и объектов городской инфраструктуры. В частности, дерево должно расти не менее, чем в 5 метрах от стены, в 70 см от края тротуара, в 2 метрах от края проезжей части, в 4 метрах от электрических столбов, в 1,5 метрах от подземных газопроводов и сетей канализации, в 2 метрах от теплосетей, водопроводов и проложенных под землей кабелей. Учитывая, что город буквально напичкан инфраструктурой, несущей горожанам блага цивилизации, новые деревья на том же месте часто невозможно высадить. Но не только поэтому.

«Немаловажной причиной является следующее обстоятельство, - сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города. - Аварийное зеленое насаждение, которое снесли, могло погибнуть в связи с заболеванием корневой системы, наличием иного заболевания ввиду присутствия вредителей. Если посадить новые деревья на место погибших, то все вредители и болезни от старых деревьев могут перейти на новые. Молодые растения, еще не окрепшие после пересадки, тяжело переносят такое испытание, есть высокая вероятность, что новые посадки не выживут».

Также на новые посадки может банально не хватить денег, они проводятся «в пределах лимитов бюджетных средств».

9. Кто принимает решение о том, какие разновидности деревьев окажутся в составе новых насаждений, какого возраста будут саженцы и где они будут высажены?

Решение о видах деревьев, планируемых к высадке, принимает та же комиссия по обследованию зеленых насаждений. Ее члены учитывают, как уже благоустроена территория и сколько денег выделено на саженцы. Те должны иметь здоровую, нормально развитую, симметричную крону, хорошо сформированную корневую систему, ствол от корня до первых веток должен быть прямым. На саженцах не должно быть механических повреждений и ран, признаков повреждений вредителями и болезнями.

10. Сколько в прошлом году в Пскове спилили деревьев?

«Служба благоустройства города» на территориях общего пользования за прошлый год снесла деревьев и кустов общим числом 801 штука. В подавляющем большинстве случаев под пилу попали тополя.

11. Сколько и где в прошлом году в Пскове посадили деревьев?

В Сквере ветеранов на улице Западной и в сквере «Соколинка» на улице Технической в Овсище высадили в общей сложности 55 каштанов, елей и сосен.

Во время реконструкции улицы Леона Поземского вдоль нее, а также у нового скейт-парка и в Варлаамском сквере появились 169 деревьев (сосна, дуб красный, береза, липа, клен), 2320 кустов блестящего кизильника, 18 кустов сирени, 11 кустов казацкого можжевельника, 14 кустов калинолистного пузыреплодника и 240 кустов сливовидного боярышника.

Сотрудники ГТРК «Псков» заложили рядом с телецентром на Рижском проспекте Сквер журналистов. У своих ворот они посадили 2 лиственницы, 3 голубых ели, 5 сосен, 1 кустарник можжевельника и 1 тсугу канадскую.

Сколько и чего посадили горожане в своих дворах — подсчету не поддается.

12. Каков механизм замены новых насаждений в случае их гибели? Кто следит за состоянием таких посадок?

Пока действует гарантия, подрядчики меняют высохшие кусты и деревья. За их самочувствием следят специалисты управления городского хозяйства. Как только истекает гарантийный срок, то деньги на новую растительность взамен старой выделяет бюджет — если в нем есть на это средства.

13. Куда обращаться жителям Пскова с заявками на спил деревьев?

Если дерево растет во дворе для его сноса нужно инициировать проведение общего собрания через управляющую компанию. Если на общественной территории, то нужно писать в управление городского хозяйства (Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 6, каб. 5, ugh@pskovadmin.ru). В заявлении следует указать вид зеленого насаждения, количество деревьев или кустов, место, где они растут, и причину, по которой должны быть спилены. Дальше к работе приступит комиссия по уже описанному механизму. Заявитель получит ответ с ее заключением в течение месяца.

14. Куда обращаться жителям Пскова с заявками на высадку деревьев?

Туда же. Если дерево хочется посадить у дома — в управляющую компанию. На территории, которой пользуется весь город — в УГХ.

Юлия Магера

Теги: #городская среда #озеленение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли инициативу об обязательном привлечении школьников к общественно-полезному труду?
В опросе приняло участие 197 человек
02.06.2023, 10:190 В России предложили ужесточить учет наследства при банкротстве 02.06.2023, 10:060 Наталия Соколова: Губернатор обозначил масштабные планы на перспективу 02.06.2023, 09:550 Подрядчик получил аванс за капремонт дома в Пскове и не вышел на работу 02.06.2023, 09:490 Медаль Невского вручил губернатор Псковской области Александру Козловскому
02.06.2023, 09:390 Виртуальную экскурсию по Великим Лукам показал телеканал ТВЦ 02.06.2023, 09:300 Глава Опочецкого района: Псковская область достигла прорыва благодаря командной работе 02.06.2023, 09:300 Спрос на приставки «Тетрис» в РФ вырос в два раза 02.06.2023, 09:150 Какую черешню лучше не покупать, объяснили эксперты
02.06.2023, 09:040 14 ответов на вопросы о вырубке в Пскове деревьев 02.06.2023, 09:010 Два беспилотника атаковали ряд объектов ТЭК ночью в Смоленской области 02.06.2023, 09:000 Патриарх наградил псковского писателя Игоря Смолькина знаком «За вклад в развитие русской литературы» 02.06.2023, 08:450 В России этом году сформируют две армии и новые подразделения ВС
02.06.2023, 08:350 Опасное вождение на Октябрьском проспекте обсуждают псковичи в Сети 02.06.2023, 08:110 Основной государственный экзамен по иностранному языку пишут девятиклассники 2 июня 02.06.2023, 07:532 Врач назвала вредные продукты, которые на самом деле полезны 02.06.2023, 07:340 О мошенничестве с использованием почтовых ящиков предупредили россиян
02.06.2023, 07:170 Заморозки и высокую пожарную опасность прогнозируют в Псковской области с 2 по 4 июня 02.06.2023, 07:000 Младенцы-аллергики могут остаться без специального питания 01.06.2023, 22:440 Главку башни Святых ворот устанавливают реставраторы в Псково-Печерском монастыре 01.06.2023, 22:260 Объемы производства продуктов в Псковской области снизились на 7%
01.06.2023, 22:240 Более семи тысяч псковских семей потратили маткапитал на учебу детей 01.06.2023, 22:221 Еще 15 км трассы Великие Луки – Усвяты отремонтируют в этом году по нацпроекту 01.06.2023, 22:200 Псковский детский фонд поздравил своих подопечных с праздником 01.06.2023, 22:130 Отдых за границей для российских путешественников стал значительнее дороже - АТОР
01.06.2023, 22:090 Жители и гости Пскова смогут бесплатно посетить музей-квартиру Спегальского 3 июня 01.06.2023, 22:040 В Псковской области стартовала акция «Юный путешественник — 2023» 01.06.2023, 21:560 Организаторы Дней Пушкинской поэзии готовятся к встрече гостей в Михайловском 01.06.2023, 21:450 Профилактическую беседу провел полицейский в моглинской школе
01.06.2023, 21:340 Россиянин отказался извлекать пулю, которая находится в его мозге более 30 лет 01.06.2023, 21:260 Фонд «Защитники Отечества» в Пскове принял первых посетителей 01.06.2023, 21:170 Псковский театр драмы представил последнюю афишу сезона 01.06.2023, 21:082 Сварщики в Псковской области могут зарабатывать до 138 тысяч рублей
01.06.2023, 21:000 Почти 300 детей приняли участие в праздничных мероприятиях Псковского музея-заповедника 01.06.2023, 20:413 Туроператоры ожидают увеличения количества поездок на курорты России летом 01.06.2023, 20:320 Театрализованную программу «Ехал на ярмарку Ванька-купец…» покажут гостям Дней Пушкинской поэзии 01.06.2023, 20:200 Мастер-класс по воркауту провели для воспитанников школы-интерната в Пскове
01.06.2023, 20:100 Движение транспорта по участку 2-й Песочной улицы закроют в Пскове с 5 по 16 июня 01.06.2023, 20:070 Церемония вручения муниципальной премии «Золотые паруса» состоялась в Великих Луках 01.06.2023, 19:550 Михаил Ведерников обсудил с Наталией Соколовой новые вызовы в сфере защиты прав и интересов детей 01.06.2023, 19:480 Какой объем работы за день выполнили коммунальные службы Великих Лук, рассказали в администрации
01.06.2023, 19:440 В России стало дешевле удерживать старых сотрудников, чем искать новых — эксперт 01.06.2023, 19:360 «Единая Россия» утвердила итоги предварительного голосования 01.06.2023, 19:300 В России выпустили в обращение памятные монеты «Смешарики» 01.06.2023, 19:270 Глава Новосокольнического района: За период работы Михаила Ведерникова в Псковской области произошло много продуктивных перемен
01.06.2023, 19:080 МВД опубликовало видеозапись погони со стрельбой в Пскове 01.06.2023, 19:020 Дновский район участвует в федеральном проекте «Мои финансы» 01.06.2023, 18:540 Лекция про псковский монастырь пройдет в храме Александра Невского 01.06.2023, 18:530 Финалисты «Школьной классики» завтра утром начнут репетиции в «Михайловском»
01.06.2023, 18:480 Глава Локнянского района - о работе правительства региона: Мы видим значительные перемены во всех сферах деятельности 01.06.2023, 18:412 Выставку «Видел я трех царей. Пушкин и самодержавие» представили в Пскове. ФОТО 01.06.2023, 18:302 В России зафиксировали рост заболеваемости ВИЧ среди сельских жителей 01.06.2023, 18:103 Глава реготделения Союза женщин РФ: Псковской области повезло с губернатором
01.06.2023, 17:560 Тыквы посадили на территории мемориального музея-усадьбы Софьи Ковалевской 01.06.2023, 17:420 Ипотека в 2023 году: новые правила игры 01.06.2023, 17:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 1 июня 01.06.2023, 17:311 Следователи обследовали место обнаружения останков узников концлагеря в Дновском районе
01.06.2023, 17:240 «Фестиваль первых» организовали в Детском парке в Пскове. ФОТО 01.06.2023, 17:130 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о цензуре 01.06.2023, 17:122 Наталья Федорова: Псковская область сделала прорыв по всем направлениям 01.06.2023, 17:081 Туризм поддержал потребительскую активность в Псковской области
01.06.2023, 17:030 Александр Котов об отчете губернатора и взаимодействии фракций с правительством 01.06.2023, 17:001 В Пскове могут появиться новые пляжи 01.06.2023, 16:581 Галина Неваленная: Отчет губернатора - знаковое событие для всей нашей области 01.06.2023, 16:540 Форум молодых семей проведут в центральном сквере Пскова
01.06.2023, 16:521 Так было. Так есть. И так будет 01.06.2023, 16:460 До +16 градусов и ночные заморозки прогнозируют в Псковской области 2 июня 01.06.2023, 16:441 Александр Борисов: Желаю команде Михаила Ведерникова не сбавлять набранный темп 01.06.2023, 16:380 Цветы, грибы и ягоды: что постили псковичи накануне лета
01.06.2023, 16:291 Псковская психиатрическая больница разыскивает сторожа 01.06.2023, 16:290 Партнером финансовой платформы Банки.ру стал МегаФон 01.06.2023, 16:223 Борис Елкин: Губернатор вносит огромный вклад в развитие Пскова 01.06.2023, 16:131 Средняя площадь квартир по программе «семейная ипотека» составила 55 квадратных метров
01.06.2023, 16:060 Вредные бактерии нашли в произведенной в Пскове куриной колбасе 01.06.2023, 15:550 Антон Минаков: В сегодняшних реалиях правительство области работает эффективно 01.06.2023, 15:410 Праздник для детей устроили в детской областной больнице в Пскове 01.06.2023, 15:290 Дети в Пскове могут посетить аквапарк бесплатно 1 июня
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru