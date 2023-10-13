Общество

Юные футболисты в Псковской области провели уборку территорий

Юные футболисты Пскова и Великих Лук провели мероприятия в поддержку IV сезона премии «Экология - дело каждого». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора

Спортсмены и тренеры команд юношеской футбольной лиги ФК «Псков» и СШОР «Экспресс» при поддержке и участии сотрудников Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора провели уборку территорий.

В городе Великие Луки мероприятие проходило в районе спорткомплекса на острове Дятлинка, а в городе Пскове - у стадиона «Машиностроитель».

Ребята убирали мусор и опавшие листья. По завершении уборки государственные инспекторы пригласили юных футболистов и их наставников к участию в IV сезоне международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», который стартовал 1 октября 2023 года и продлится до 1 апреля 2024 года. Итоги будут объявлены в мае 2024 года.

В пресс-службе отметили, что 10 октября Международная детско-юношеская премия Росприроднадзора «Экология – дело каждого» и Российский футбольный союз дали старт масштабной акции в защиту природы. Она приурочена к началу IV сезона Премии. В регионах юные футболисты, их наставники и сотрудники территориальных органов Росприроднадзора проводят экологические акции от уборки территорий до развешивания кормушек и высадки деревьев.

Псковская область активно поддержала III сезон международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», который завершился 30 сентября. Победители будут объявлены в ноябре. Регион находится в числе лидеров по количеству заявок, поступивших на конкурс.

Премия Росприроднадзора «Экология – дело каждого» учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За три года на конкурс поступили заявки из всех 89 регионов России и более 50 стран, а количество работ превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы.