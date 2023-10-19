Общество

Более 3,5 млн рублей задолженности перед организацией погасили в Пыталовском районе

После вмешательства прокуратуры района погашена задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в размере 3,6 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Прокуратурой Пыталовского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В ходе проверки установлено, что муниципальные образовательные учреждения имеют задолженность по договорам теплоснабжения перед ООО «Газпром теплоэнерго Псков», однако денежные средства на ее погашение из районного бюджета не выделялись.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурором района в адрес главы муниципального образования внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным.

В настоящее время перед ресурсоснабжающей организацией погашена задолженность на общую сумму 3,6 млн рублей.