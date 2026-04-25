Вейпам пропишут срок годности

Рабочая группа подготовила обновленный ГОСТ на вейпы, проект приказа направлен на регистрацию в Росстандарт, будет опубликован в ближайшее время, обновленный ГОСТ устанавливает срок годности в два года, ограничивает объем жидкости и уточняет правила нанесения предупреждающих надписей на упаковку по аналогии с сигаретами, сообщил депутат Госдумы Александр Толмачев («Единая Россия»).

Депутат отметил, что рабочая группа по подготовке изменений в ГОСТ Р 58109–2018 «Жидкости для электронных систем доставки никотина. Общие технические условия» завершила работу над документом, существенно изменяющим требования к вейпам в России.

«Проект приказа направлен на регистрацию в Росстандарт и может быть опубликован в ближайшее время. В государственный стандарт будут внесены важные изменения», — сказал Александр Толмачев.

Парламентарий сообщил, что обновленный ГОСТ установит предельные требования для срока годности: теперь он составит два года. По его словам, сделано это не только в интересах защиты здоровья людей от нерадивых производителей, но и для пресечения незаконных схем, когда выведенные из продажи устройства и жидкости вновь появляются на рынке после нескольких лет нахождения на закрытых складах, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что изъятые вейпы и флаконы с жидкостью хранятся у специализированных организаций на складах до вступления в законную силу решения суда об уничтожении, после списания они вновь поступают в оборот, чтобы продать в обход закона.

Напомним, ранее Росстандарт поддержал необходимость внесения в ГОСТ дополнительных требований к маркировке вейпов.