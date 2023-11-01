Общество

Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге выросли на 6,5% за десять месяцев

В январе-октябре 2023 года на Октябрьской железной дороге перевезли 143,5 млн пассажиров, что на 6,5% превышает показатели аналогичного периода 2022 года. Из них 126,3 млн составили пассажиры пригородного сообщения (+5,9%), 17,2 млн – пассажиры дальнего следования (+11,2%), сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций

Октябрьской железной дороги.

Пассажирооборот по итогам десяти месяцев вырос на 9,3% и составил 17,5 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 4,8 млрд пасс-км (+5,8%), в дальнем следовании – 12,7 млрд пасс-км (+10,6%).

В октябре 2023 года на Октябрьской железной дороге перевезли 14,9 млн пассажиров, что на 6,3% выше уровня октября 2022 года. Из них в пригородном сообщении – 13,3 млн пассажиров (+4,6%), в дальнем следовании – 1,6 млн пассажиров (+24,2%).

Пассажирооборот в октябре составил 1,6 млрд пасс-км, что на 16,9% больше, чем в октябре прошлого года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 500 млн пасс-км (+5,9%), в дальнем следовании – более 1,1 млрд пасс-км (+22,6%).