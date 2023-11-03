Общество

Деньги на пешеходный мост через реку Пскову выделят из федерального бюджета

Строительство пешеходного моста через Пскову в Пскове профинансируют из федерального бюджета. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Фото: Андрей Турчак / Telegram

3 ноября Андрей Турчак прибыл в Псковскую область с рабочим визитом. На встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым они обсудили реализацию Народной программы «Единой России» в регионе. Сенатор поблагодарил губернатора за содействие в ее исполнении.

Андрей Турчак напомнил, что сегодня продолжается работа над проектом федерального бюджета на следующие три года. Он отметил, что партия «Единая Россия» обеспечила в нем финансирование положений Народной программы. И это касается и Псковской области - и в части капитального ремонта действующих школ, и в части строительства новых, модернизации первичного звена здравоохранения, закупки автобусов и многого другого.

«В ходе работы над бюджетом удалось защитить три важных для региона объекта. Это строительство пешеходного моста через Пскову, реконструкция площади у аэропорта и капитальный ремонт улицы Германа, которая ведет к нему, а также участка платной дороги Усвяты - Невель к погранпереходу. Общий объем средств по этим трем объектам превышает один млрд рублей. По всем объектам есть договоренность с Минфином, что они будут профинансированы. Спасибо коллегам в финансовом блоке кабмина за понимание и поддержку», - добавил Андрей Турчак.