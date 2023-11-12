Общество

Запускать салюты в новогоднюю ночь разрешат в Псковской области

Запускать салюты в новогоднюю ночь разрешат в Псковской области. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

С 00:00 часов 31 декабря 2023 года до 10:00 2 января 2024 года на территории населённых пунктов Псковской области будет разрешено использовать пиротехнические изделия.

«Соответствующий указ уже подписал. Новый год – яркий и добрый праздник, который все ждут с нетерпением. А фейерверки — неотъемлемая, волшебная часть торжества, которую хочется сохранить, прежде всего, для детей. Рассчитываю, что жители и гости нашей области внимательно отнесутся к ограничениям по запуску салютов, которые сохранятся на остальные новогодние выходные дни», – написал Михаил Ведерников.