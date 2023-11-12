Нумизматическую коллекцию удалось собрать во время раскопок в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в Археологическом центре Псковской области.
«В ходе исследования культурного слоя в Печорах на улице Псковской удалось собрать представительную коллекцию нумизматических находок XVII–XIX вв. Ранние монеты представлены серебряными копейками Михаила Федоровича, выпущенными на Московском и Псковском денежных дворах. Эмиссии Алексея Михайловича помимо традиционных серебряных монет принадлежат и копейки, чеканные из меди. Неограниченный тираж последних привел в 1662 г. к известному «Медному бунту»», – рассказали археологи.
Среди русских монет XVII века примечательно присутствие сразу двух разрезанных на две части копеек. Находки таких «сеченых» монет говорят о дефиците в обращении фракций копеек (денег и полушек), выпуск которых был менее выгоден казне, чем старший номинал. Помимо денежных знаков Русского царства удалось зарегистрировать и две шведские монеты, выпущенные от имени Карла XI в 60-х годах XVII века в Стокгольме и Риге.
Монеты XVIII–XIX вв. представлены младшими номиналами Российской империи, чеканными из меди.
«Обнаруженная нумизматическая коллекция дополняет наши представления о составе повседневного денежного обращения в Печорах на протяжении трех столетий. Денежные знаки могут использоваться и как точный хронологический индикатор для уточнения датировки культурного слоя», – добавили археологи.