Общество

Гоша Куценко будет аудиогидом по псковскому стенду на выставке «Россия»

Заслуженный артист России, актер театра и кино и большой друг Псковской области Гоша Куценко озвучил аудиогид для экспозиции Псковской области на Международной выставке-форуме «Россия», которая работает с 4 ноября в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Из уст известного актера посетители выставки узнают об истории Псковской земли, ее видных политических деятелях, защитниках и творцах; об экономическом, культурном и природно-ландшафтном богатстве, а также о современных туристических центрах, готовых круглогодично принимать гостей.

Отметим, что выставка-форум «Россия» организована по решению президента Российской Федерации Владимира Путина и проходит на территории самого большого 75-го павильона ВДНХ. В рамках мероприятия Псковская область презентовала свой фирменный стенд, наполненный интерактивными зонами, инсталляциями и сменными экспозициями.

В день открытия выставки «Россия» музыкант-виртуоз из Псковской области, обладатель званий «Душа земли Псковской» и «Душа России» Константин Абабков установил первый в России рекорд по беспрерывной игре на балалайке. За час он сыграл 60 отрывков из музыкальных произведений — от классики до современности.

Также на ярмарках и торговых пространствах выставки можно приобрести эксклюзивные товары псковских производителей.

Напомним, посетить стенд Псковской области и другие экспозиции выставки «Россия» можно со вторника по четверг с 10.00 до 21.00, с пятницы до воскресенья с 10.00 до 22.00. По понедельникам на площадке технический день — экспозиции недоступны для посещения.