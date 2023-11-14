Украшать Псков к Новому году начнут на следующей неделе

Украшать Псков к Новому году начнут на неделе с 20 ноября. Об этом заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он напомнил, что в прошлом году в Пскове появилось много новогодних локаций, их украсят и в этом году. Помимо этого, иллюминация и другие украшения появятся в традиционных для Пскова местах — Октябрьской площади, Детском и Финском парках и других.
Напомним, монтаж новогодних украшений начался в Великих Луках 13 ноября.