Общество

Украшать Псков к Новому году начнут на следующей неделе

Украшать Псков к Новому году начнут на неделе с 20 ноября. Об этом заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В 20-х числах ноября приступят к украшению города, а в 20-х числах декабря уже полностью завершат», - сказал Александр Грацкий.

Он напомнил, что в прошлом году в Пскове появилось много новогодних локаций, их украсят и в этом году. Помимо этого, иллюминация и другие украшения появятся в традиционных для Пскова местах — Октябрьской площади, Детском и Финском парках и других.

Напомним, монтаж новогодних украшений начался в Великих Луках 13 ноября.