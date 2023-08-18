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Общество

Светлое прошлое: зачем реставратор из Великих Лук восстанавливает советские фонари

18.08.2023 16:46|ПсковКомментариев: 0

Пока псковские общественники доказывают право на жизнь советских вывесок, великолучане восстанавливают сохранившиеся с 60-х годов прошлого века фонари. Три года ремонтом двух чугунных светильников в центре Великих Лук занимаются руководитель и мастер-технолог мастерской «Металлопомощь», отец и сын - Владимир и Артем Васильевы. К 25 августа работа будет завершена, и жители города снова будут любоваться сиянием старинных фонарей. Подробности узнала обозреватель Псковской Ленты Новостей.

 

Фонари из детства

Жителям Великих Лук эти фонари знакомы давно. Они были установлены в 60-е годы одновременно со строительством кинотеатра «Спутник». В здании бывшего кинотеатра давно уже размещается библиотека, а свидетели былых времен - чугунные фонари постепенно разрушались. Пока за дело не взялась семья неравнодушных великолучан.

«Идея возникла еще в детстве. С родителями ходили мимо этих фонарей. Они еще горели, но уже тогда мы стали обращать внимание, что на постаменте стали образовываться трещины, потом плафоны стали разбиваться по разным причинам. И я решил, что рано или поздно займусь ими», - вспоминает Артем Васильев.

По словам великолучанина, фонари находятся на улице, где он живет. «Это территория нашей жизни, и благоустройство близлежащих мест считаю своей задачей. Кроме того, в какой-то момент я почувствовал, что вариантов нет. Либо мы начнем их ремонтировать, либо их просто снесут», - сказал он, заметив, что на момент начала работы светильники вообще нигде не были зарегистрированы: «Только по моей просьбе их поставили на баланс. Если бы они упали, их бы просто сдали в металлолом».

Отец поддержал идею сына. И так мастерская, которая «занимается разнообразным ремонтом совершенно непредсказуемых вещей» взялась за реконструкцию ретро-фонарей.

Уникальные элементы

«Это чугунные фонари, на бетонном постаменте, с большими стеклянными плафонами. Помимо Великих Лук, такие фонари сохранились в Санкт-Петербурге и Порхове. Кажется, похожие светильники раньше были и в Пскове. Возможно, они были изготовлены на Великолукском локомотивовагоноремонтном заводе. На этом заводе отливали элементы центрального городского моста. И есть вероятность, что фонари тоже отливали у нас», - говорит Артем Васильев.

Подробной информации об этих элементах городской иллюминации, по его словам, в архивах не нашли ни он, ни работники библиотеки. Артем надеется, что информация о них еще обнаружится в заводских архивах или архивах других городов.

Пока же известно только, что постамент для чугунных конструкций изготовил известный советский архитектор Борис Алексеев. «Наши фонари отличаются от остальных тем, что стоят на полутораметровом бетонном основании, и это основание уникально. В нашем городе после войны работал Алексеев Борис Леонидович - член Союза художников СССР. Когда Великие Луки восстанавливали после Великой Отечественной войны первыми в числе 15 старинных городов, он был командирован в наш город, и у него была очень серьезная мастерская. По проектам его мастерской были украшены драматический театр, сберегательный банк, ортопедический санаторий, фонтан «Каменный цветок», многоэтажные жилые дома на проспекте Ленина (все они сохранились до настоящего времени). А также изготовлены многочисленные скульптуры для великолукских парков и скверов», -рассказывает реставратор.

Первое, что сделал Артем, когда они с отцом решили восстанавливать фонари, - позвонил в Эрмитаж и попросил реставрационную мастерскую. «Это было три года назад, в 2020-м. Мастерская оценила работу в три миллиона», - вспоминает он.

Таких денег не было ни у мастерской, ни у города. При этом Артем замечает, что, скорее всего, петербургские реставраторы «половину конструкций точно бы изготовили заново», а великолучанину хотелось сохранить как можно больше элементов от оригинала.

«Мне пришлось изучать технологию сварки серого чугуна и долго учиться варить его, чтобы собрать пострадавшие детали с какой-то гарантией», - говорит он.

Частично реставраторам помогла городская администрация. «В итоге часть чугунных конструкций отливали в Петербурге. Один из крупных элементов нам пришлось снять и отправить туда. Этот заказ нам оплатила городская администрация. Вся остальная работа выполняется нашими силами», - пояснил реставратор.

Плафоны редкой формы

Еще больше хлопот доставили стеклянные плафоны формы «амфора». По словам реставратора, они уникальны - на оставшихся в Петербурге и Порхове конструкциях плафоны гораздо проще - в основном, там стеклянные или пластиковые шарики.

«Последний уцелевший стеклянный плафон с элементами крепежа и арматуры (а их было десять - по пять на каждом фонаре) я снял несколько лет назад. Потом, правда, оказалось, что в бывшем кинотеатре «Спутник» хранится еще два таких плафона. Размер плафона - 480 мм, это почти полметра»,- рассказывает Артем.

Именно этот элемент светильников решено было сделать точными копиями оригинала - таких же размеров и тоже из стекла: «Мы нашли возможность изготовить их по тем же стеклодувным технологиям. Это, наверное, самый сложный и долгий процесс из всего пройденного нами пути».

Причем, с первой попытки задачу выполнить не получилось, хотя нашелся спонсор, пожелавший оплатить работы. «Мы сделали эскиз с общими размерами. На тот момент известно было, что эта форма называется амфора. Все размеры, которые не были указаны в эскизе, производителем были выполнены произвольно, и форма не соответствовала заказу. Но, так как договор уже был подписан, возвратить их не удалось», - вспоминает реставратор.

Пришлось в Никольск Пензенской области, на заводе светотехнического стекла, отправлять второй заказ с нужными параметрами, который в два раза дороже был оценен изготовителем.

Впрочем, вся трехлетняя работа по восстановлению фонарей была сложной: «Пока мы не имели одного решенного этапа, приниматься за следующий было невозможно. На каждом этапе приходилось разрабатывать техпроцесс».

Например, элементы крепления плафонов напоминают тарелки с фигурными бортами, их нужно было изготовить из жести. Метод изготовления таких элементов подсказал известный великолукский кузнец Алексей Сергеев. «Для нас это были новые технологии, и очень интересно было их изучать», - отметил Артем.

Наградой за труд стала реакция великолучан. «Уже после установки первых плафонов мы слышали от людей: «Как красиво!»» - говорит Артем. Но наряду с восхищением звучали и опасения: «Только бы не разбили!»

Правда, на счет утверждения о том, что малые архитектурные формы часто страдают от вандалов, у реставратора другое мнение. «На этих фонарях некачественно были установлены плафоны, и они падали. Предполагалось, что это хулиганы. Но я и сейчас в городе вижу некоторые фонари декоративного характера - то лампочкой прожжет его, то на ветру расшатаются. Мы частично доработали конструкцию, чем значительно увеличили ее прочность и ресурс», - сказал он.

КСТАТИ
Неравнодушно Артем относится не только к расположенным на их улице фонарям. Он за то, чтобы сохранить все напоминающие о прошлом элементы архитектуры. Так, недавно он защитил от сноса постамент памятника Пушкину, так же, как и основание для фонарей, изготовленный Борисом Алексеевнам. Вскоре пришлось спасать герб Советского Союза на бывшей трикотажной фабрике, находящейся на перекрестке Ленина и улицы Некрасова, который в процессе капитального ремонта было решено полностью снять из-за его значительных разрушений. Также на счету Артема был случай спасения редкой неоновой газосветной рекламной вывески на ул. Пушкина. Конструкция находится у него на хранении, и он надеется, что «наступит время, когда подобные вывески в городах России будут по достоинству оценены и сохранены на своих местах».

Светлана Синцова

Фото из личного архива героя публикации

Теги: #великие луки #реставрация
Источник: Псковская Лента Новостей
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