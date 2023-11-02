Общество

Тестовый запуск пешеходного фонтана проходит в Пскове

Губернатор Михаил Ведерников, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов и глава города Пскова Борис Елкин посетили тестовый запуск пешеходного фонтана, который провели в региональном центре вечером 2 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Они осмотрели строительную площадку и ознакомились с мультимедийными возможностями фонтана. На объекте возможно также проигрывание мини-фильмов и других видеозаписей. Однако, просмотр будет четким только на одной из сторон фонтана.

Представитель подрядчика уточнил, что прожектора могут отображать 16 тысяч оттенков.

«Сам фонтан антивандальный, в нем можно бегать, играть. Днем будет работать безопасный напор», - отметил представитель подрядчика.

На тестовом запуске присутствовал также управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

«У Сбера и правительства Псковской области много совместных проектов и инициатив. Благодаря активным действиям губернатора и его команды ежегодно растет туристическая привлекательность региона. И Сбер комплексно поддерживает развитие туристического кластера в Пскове: безналичная оплата в музеях, сувенирных лавках и магазинах, в общественном транспорте, предложения экосистемы Сбера делают отдых и жизнь в области еще более комфортной и привлекательной. Губернатор инициировал, а Сбер поддержал и профинансировал строительство в Пскове инновационного мультимедийного фонтана. Уверен, что он станет еще одним центром притяжения для детей и взрослых. А мультимедийные возможности фонтана позволят визуализировать сюжеты из истории Пскова, которые запомнятся туристам», – сказал Владимир Компаниец.

После тестовых работ фонтан законсервируют до весны. В планах - благоустройство прилегающей территории.

Смотрите также «Сердце» будущего пешеходного фонтана показал псковичам Борис Елкин

В полную силу для псковичей и гостей города фонтан заработает в следующем году.