Спорт

XXVII Международная встреча воздухоплавателей. ФОТОРЕПОРТАЖ

XXVII Международная встреча воздухоплавателей и XXVIII чемпионат России по воздухоплавательному спорту проходят в Великих Луках с 11 по 17 июня.

Регистрацию прошли 33 воздухоплавателя из Великих Лук, Тулы, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Феодосии, Калуги, Набережных Челнов, Костромы, Рязани, Кунгура, Нижнего Новгорода и Йошкар-Олы, Великого Новгорода, Переславля-Залесского, Московской и Ленинградской области, а также два пилота из Республики Беларусь.

В рамках встречи проходит ряд состязаний, по итогам которых будет разыгран Кубок России по воздухоплаванию, Кубок Дружбы среди всех пилотов, участвующих в соревнованиях, Кубок города Великие Луки для пилотов, многократно участвующих во встрече, и Кубок княгини Ольги, который вручат лучшей пилотессе.

Подробности дня открытия, которое впервые проходило без массовых мероприятий, – в фоторепортаже Вадима Боченкова.