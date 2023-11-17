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Культура

Концерт «Музыкальный экспресс» состоялся в Приказной палате в Пскове

20.11.2023 17:38|ПсковКомментариев: 0

Концерт «Музыкальный экспресс» состоялся на площадке Приказной палаты Псковского музея-заповедника 19 ноября в рамках Международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим». Об этом Псковской Ленте Новостей  сообщила пресс-служба музея.

В концертной программе приняли участие артисты из Китая, Италии и Франции, исполнившие мировые оперные шедевры, народные композиции и русские песни о войне. Исполнительница из Китая Яо Дин исполнила китайские народные песни, романс Рубинштейна «Ночь», а также произведения Сергея Рахманинова. Итальянский артист Лука Миннелли спел для публики каватину Фигаро из оперы «Севильский цирюльник», неаполитанскую песню «’O sole mio», а также популярный хит «Volare». Завершил концертную программу уже ставший родным для Псковского музея артист из Франции, солист Донецкой филармонии Франсуа Модеме. Франсуа был добровольцем на Донбассе и музыкальные произведения о войне, которые он исполнил («На безымянной высоте» и «Мы за ценой не постоим») многое значат для него.

В конце культурного мероприятия генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова лично поблагодарила исполнителей и подарила на память особенный сувенир, традиционный изразец, неотъемлемую часть псковской архитектуры.

Добавим, что фестиваль против отмены российской истории и культуры продлится в Псковской области до 22 ноября. Он проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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