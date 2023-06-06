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Мастер-класс итальянского оперного певца Алессандро Сваба прошел в Псковском колледже искусств

Мастер-класс итальянского оперного певца Алессандро Сваба прошел в Псковском колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 20 ноября в рамках международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Уникальная возможность получить ценнейшие рекомендации от профессионала мирового уровня выпала ученикам детских музыкальных школ Пскова и студентам Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.

Итальянский оперный певец Алессандро Сваба не только прослушал юных вокалистов, но и проработал индивидуально с каждым технику извлечения природного голоса.

По словам маэстро, пение – это просто, и «зачастую мы сами всё усложняем». Почти все певцы, к сожалению, только в конце карьеры понимают это.

«Педагоги должны помогать развивать природный голос у детей перед его мутацией. Если дети понимают, как использовать инструмент перед мутацией, потом они будут петь всю жизнь без проблем», – подчеркнул итальянский педагог.

Алессандро Сваба выделил ключевые критерии артиста: интеллект, характер и голос.

Алессандро Сваб - итальянский оперный певец (бас) и педагог, Командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» в области культуры, основатель и художественный руководитель ACCADEMIA LIRICA SANTA CROCE (Международная школа оперного пения) в городе Триест (Италия), руководитель международных проектов RAGAZZI..ALL'OPERA! («Дети...в опере!») и IL BELCANTO ITALIANO OLTRE I CONFINI (Итальянское Belcanto без границ), главный координатор проекта «Дети... в опере!» в РФ.

Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Псковской области.