Общество

Свыше 50 базовых станций установили в Псковской области в 2023 году

53 базовых станции установили в Псковской области в 2023 году. Об этом начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов сообщил в программе «Эхономика» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы в последние годы разработали несколько механизмов, благодаря которым нарастили хорошие темпы. В этом году у нас установлено и запущено 53 базовых станции. Это как станции, построенные за счет федеральных и региональных проектов, то есть с участием бюджетных средств, так и вышки, которые операторы установили за свой счет», - рассказал Виталий Рахманов.

Он отметил, что флагманский проект — «Устранение цифрового неравенства 2.0», который реализуется совместно с компаниями «Ростелеком» и Tele2. Участие в проекте доступно для населенных пунктов, в которых проживают от 100 человек. Жители голосуют за свой населенный пункт на сайте «Госуслуги», а затем в населенных пунктах, которые лидируют по итогам голосования, ставят базовые станции.

В этом году в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» в Псковской области поставили 16 базовых станций, также в первом квартале года были сданы шесть станций, которые не успели сдать в прошлом году.

В 2024 году в рамках проекта в регионе установят 10 базовых станций. Голосование жителей прошло в августе-сентябре, результаты голосования скоро будут обнародованы.