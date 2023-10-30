Общество

Заменить медь: что «Ростелеком» строит на Псковщине

Erid: Kra23Tejt

Интернет, мобильная связь, телевидение, мультимедийная платформа Wink, технологии «Умного дома» - эти и другие продукты сегодня предлагает своим клиентам компания «Ростелеком». Провайдер зашел и активно работает во всех регионах Северо-Запада, в том числе и в Псковской области. Как «Ростелеком» развивает свою инфраструктуру в Псковской области и в других субъектах СЗФО и какие услуги и сервисы продвигает, на встрече с журналистами в Санкт-Петербурге рассказала директор по работе с массовым сегментом региона «Запад» Эвелина Дорошенко.

Фото здесь и далее: Илья Круглянский / ПАО «Ростелеком»

«За последние годы компания стремительно развивается, и ее основная траектория - это цифровой путь», - начала свое выступление Эвелина Дорошенко.

Она пояснила, что на сегодняшний день «Ростелеком» - это не только интернет-провайдер, но и поставщик различных цифровых услуг, включая социально значимые. Для удобства клиентов услуги объединяют в пакеты, так их подключение становится более выгодным.

На сегодняшний день «Ростелеком» предоставляет для населения домашний Интернет, телевидение, мобильную связь, телефонию, проект «Лицей», книги, облачное хранилище, цифровую помощь, родительский контроль, антиспам, антивирус, видеонаблюдение, игры, платформу Wink, технологии «Умного дома».

Эвелина Дорошенко рассказала, что Северо-Западный федеральный округ - один из наиболее развитых как в экономическом, так и в телекоммуникационном отношении. Несмотря на непростую экономическую ситуацию компания «Ростелеком» постоянно совершенствует свои сети в регионе и строит новую инфраструктуру. Только в 2023 году в Псковской области проложили 239 километров волоконно-оптических линий передачи, а в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в этом году в регионе появилось уже 14 базовых станций. Стоит отметить, что населенные пункты, в которых построят базовую станцию в рамках федерального проекта, выбирают местные жители путем голосования. Таким образом, чем активнее местные жители голосуют, тем выше шанс того, что рядом с их городом появится базовая станция «Ростелекома».

«Федеральный проект специально был сформулирован таким образом, чтобы мы охватывали малые населенные пункты», - отметила Эвелина Дорошенко и добавила, что выдвигаются отдельные требования к числу жителей этих населенных пунктов. Напомним, второй этап проекта «Устранение цифрового неравенства» в России стартовал в 2021 году, в рамках проекта мобильную связь запускают в небольших населенных пунктах — с численностью населения от 100 до 500 человек. Соответствующее соглашение заключили Минцифры РФ и «Ростелеком». Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступна более чем в 24 тысячах населенных пунктах страны.

Вместе с тем сегодня перед компанией стоит масштабная задача замены медных проводов на территории региона на оптическое волокно. Эвелина Дорошенко пояснила, что оптоволокно обладает рядом преимуществ, в частности, оно обеспечивает значительно более высокие скорости передачи, чем медный провод. «Ростелеком» начал обновление проводов с крупных городов области, и теперь заходит на более отдаленные территории.

На сегодняшний день оптоволокном компании в Псковской области охвачено 45% домовладений, это пока самый низкий процент по Северо-Западу (лидером здесь является Мурманская область с 95%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области подключены 61,3% домовладений). Такой показатель связан, в том числе, с особенностью региона - большим количеством малых населенных пунктов и частных домовладений.

«Это коррелируется с тем, насколько в регионе распространен частный сектор. Мы туда тоже идем - в коттеджные поселки и в небольшие деревни. На перспективную историю с точки зрения развития мы смотрим довольно оптимистично, работаем с правительством, чтобы запускаться, в том числе, через проекты софинансирования», - рассказала Эвелина Дорошенко.

Компания непрерывно развивается, ориентируясь на запрос абонентов. В том числе совершенствуется и форма общения с клиентами - «Ростелеком» работает над повышением качества информирования абонентов о выходе из промо и окончании скидок, продвигает и расширяет действие бонусной программы, дорабатывает скрипты обслуживания. Как следствие, количество обращений в контактный центр компании в 2023 году на Северо-Западе снизилось по сравнению с предыдущим годом на 9%.

«Для нас это весомый показатель. Если клиенты нам не звонят, значит, они довольны», - заметила Эвелина Дорошенко.

Кроме того, «Ростелеком» предлагает своим клиентам бесплатную замену оборудования в рамках технической поддержки и по федеральному проекту. Работа стартовала в 2021 году, заменить уже удалось порядка 75% устаревшего оборудования абонентов, по большей части - на прежних условиях для клиентов.

Компания также работает и с застройщиками, предлагая свою платформу «Ростелеком Ключ» для управления умными устройствами на территории домохозяйства: домофонами, шлагбаумами, счетчиками, камерами видеонаблюдения.

На сегодняшний день платформу «Ростелеком Ключ» на этапе строительства выбирают 70% от общего количества застройщиков-партнеров.

«Мы не живем в вакууме, в своих планах мы не смотрим на цифры и не молимся на них, мы смотрим на то, что говорят нам абоненты», - подчеркнула Эвелина Дорошенко. Она также отметила, что каждый город для компании - это отдельный рынок со своими возможностями и сложностями.

Подводя итог, можно отметить, что «Ростелеком» постоянно развивается и растет, и на сегодняшний день уже не ассоциируется у нас только с телефонной связью и интернет-соединением. Компания выполняет свой бизнес-план, а одновременно с эти несет и социальную функцию, таким образом берет ответственность и перед клиентами, и перед государством. Как отметила Эвелина Дорошенко, планы на перспективу в Псковской области у «Ростелекома» оптимистичные. Остается ждать, когда оптоволокно охватит 100% территории области и доступ к высокоскоростному Интернету появится у жителей даже самых отдаленных уголков региона.

Ксения Иванова

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