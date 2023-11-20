Общество

Главную ель на Октябрьской площади в Пскове начнут устанавливать 2 декабря

Главную ель на Октябрьской площади в Пскове начнут устанавливать 2 декабря. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Создаем новогоднее настроение и украшаем Псков к зимним праздникам. 2 декабря начнем устанавливать главную ель на Октябрьской площади. Параллельно будем монтировать иллюминацию в парках и скверах!» – рассказал глава города.

Он добавил, что к концу недели в городе приступят к монтажу ограждения катка в Финском парке.