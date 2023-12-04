Общество

Искусственную новогоднюю ель доставили в Великие Луки

Искусственную новогоднюю ель доставили в Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Та самая искусственная ель, которую так просили горожане взамен живой лесной красавицы, которую последние несколько лет не удавалось довезти до города в нормальном состоянии», – рассказали в правительстве.

Теперь на площади Ленина в Великих Луках будет стоять 22-метровая ель с золотыми и серебряными шарами.

«Совсем скоро мы узнаем подробности: как долго будут монтировать ель, сложный ли это процесс и когда горожане смогут оценить вид новогодней обновки», – добавили в пресс-службе правительства.