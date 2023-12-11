Общество

Андрей Беляев: «Памятник» Сталину не прошел комиссию по увековечиванию

«Памятник» Иосифу Сталину в Великих Луках не прошел комиссию по увековечиванию, поэтому конструкция считается не памятником, а малой архитектурной формой. Об этом глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев сообщил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это частная территория (завода, где установлен памятник — ред.). В соответствии с документами, он не является памятником, это малая архитектурная форма (он не прошел комиссию по увековечиванию, поэтому не является). И на частной территории руководители вправе решать, что им устанавливать», - сказал Андрей Беляев.

Напомним, памятник Иосифу Сталину открыли летом на территории одного из заводов в городе Великие Луки. Постамент со скульптурой Сталина в полный рост работы художника Михаила Красильникова создан по инициативе Фонда сохранения культурного наследия «Русский витязь» и коллектива завода.

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Священнослужители Великолукской епархии приняли участие в открытии памятника Сталину и освятили его.

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Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук (оба от партии «Яблоко») обращались в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку факту установки памятника и демонтировать его.

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Прокуратура Псковской области оснований для демонтажа памятника не выявила.