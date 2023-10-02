Общество

Прокуратура не выявила оснований для демонтажа памятника Сталину в Великих Луках

Прокуратура Псковской области не выявила оснований для демонтажа памятника Иосифу Сталину, который 15 августа установили на территории завода в Великих Луках. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского («Яблоко»).

Фото: Telegram-канал «КПРФ»

«Пришел ответ от исполняющего обязанности прокурора Псковской области на мое обращение, в котором я просил демонтировать памятник Сталину в Великих Луках», - рассказал Борис Вишневский в своем Telegram-канале.

В ответе прокуратуры указано, что участок, на котором стоит памятник, находится в собственности завода, возведен на частные средства, и поэтому собственники не обязаны согласовывать размещение с органами власти.

Памятник называют «малой архитектурной формой» и уточняют, что никаких правовых актов об установке памятника власти Великих Лук не принимали.

Депутат отметил, что в двух километрах от места, где поставили памятник, на территории Великолукской крепости до войны находилась тюрьма НКВД, через которую в годы Большого террора прошли сотни советских людей, окончивших свои жизни в расстрельных рвах и в лагерях.

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Борис Вишневский добавил, что собирается обжаловать этот ответ. Где именно - в Генеральной прокуратуре РФ или в суде - не уточнил.