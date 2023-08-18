Общество

РПЦ взяла на контроль ситуацию с освящением памятника Сталину в Великих Луках

Московская патриархия взяла на контроль ситуацию с освящением памятника Сталину в Великих Луках, это действие со стороны священника возмутительно, а его обоснование этого - кощунственно. Об этом заявил заместитель управляющего делами патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Фото: Telegram-канал «КПРФ»

Памятник руководителю СССР Иосифу Сталину открыли 15 августа в городе Великие Луки Псковской области при поддержке фонда культурного наследия «Русский витязь». В четверг на сайте Великолукской епархии появилось сообщение о том, что участие в этом мероприятии без благословения и согласования с епархиальным управлением приняли священнослужители епархии. При этом отмечалось, что «их действия и высказывания не являются выражением позиции священноначалия Русской православной церкви и отражают их личные взгляды и убеждения».

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«Ситуация с "освящением" памятника Сталину в Великих Луках <...> совершенно возмутительна (кто бы объяснил священнику, что такое освящение). Тем более возмутительны слова священнослужителя, что "пострадала Церковь в годы правления Иосифа Виссарионовича, но благодаря этому у нас много новомучеников и исповедников". Эти слова кощунственны. <…> Ситуация взята на контроль в центральном церковном аппарате», - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в дни гонений «Господь обратил зло во благо», явив стойкость в вере множества христиан, которые теперь служат примером соотечественникам и молятся за них Богу. Однако, добавил епископ, «злодеяния от этого меньшим злом не становятся, и никак не следует испытывать чувство благодарности в адрес гонений и гонителей», пишет ТАСС.

Памятник Иосифу Сталину ранее открыли на территории одного из заводов в городе Великие Луки. Священнослужители Великолукской епархии приняли участие в открытии памятника Сталину без благословения и согласования с Епархиальным управлением.