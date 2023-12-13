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Общество

«Прямая линия» и пресс-конференция Путина состоятся 14 декабря

14.12.2023 08:22|ПсковКомментариев: 0

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подведет итоги года в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году будет совмещена с «Прямой линией».

В прошлом году ни «Прямая линия», ни большая пресс-конференция не проводились. Таким образом, предстоящее масштабное мероприятие пройдет впервые за последние два года и станет юбилейным, двадцатым, прямым эфиром с гражданами, пишет «Интерфакс»

Начало «Итогов года» намечено на 12:00. Вести прямую трансляцию будут «Первый канал», «Россия-1», «Россия-24», НТВ, ОТР, «Мир».

Модерировать мероприятие будет пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, а также журналисты «Первого канала» и телеканала «Россия-1» (ВГТРК) Екатерина Березовская и Павел Зарубин.

Песков рассказал, что будет вести часть «Итогов года», непосредственно связанную с пресс-конференцией, в то время как Березовская и Зарубин будут модерировать «Прямую линию».

Вместе с президентом в зале также будут находиться представители федеральных и региональных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные в Москве.

Как правило, подобные мероприятия не имеют четкого хронометража. Однако, по словам Пескова, они всегда продолжительные по времени и насыщенные. Самая длинная «Прямая линия» состоялась в 2013 году. Тогда Путин общался в прямом эфире со зрителями 4 часа 47 минут, а количество обращений превысило три миллиона. А в 2008 году президент поставил рекорд общения с журналистами: в ходе большой пресс-конференции он ответил более чем на 100 вопросов за 4 часа 40 минут.

В этом году задать вопрос президенту можно было по телефону, с помощью СМС или ММС-сообщений, специального приложения и социальных сетей. Накануне «Итогов года» общее количество обращений почти достигло двух миллионов. Подавляющее число вопросов - чуть более миллиона - поступили по телефону. Еще почти полмиллиона обращений были отправлены с помощью СМС и ММС.

Прием вопросов будет вестись вплоть до окончания программы. В числе обращений граждан просьбы отремонтировать дороги в регионах, разобраться с проблемой выплат военнослужащим, которые лежат в госпиталях, решить вопрос с высокими ценами на авиабилеты и ряд других. Песков обратил внимание, что в этом году довольно много обращений граждан с просьбой к Путину продолжить работу на посту главы государства и баллотироваться на новый срок.

К анализу обращений были привлечены эксперты ОНФ, которые продолжат свою работу вплоть до реакции президента на последний вопрос. Ранее Песков рассказал, что каждый заданный вопрос впоследствии будет решаться в содействии с главами регионов.

Впервые совмещенный формат проведения Большой пресс-конференции и «Прямой линии» был опробован в период пандемии коронавируса в 2020 году. Тогда мероприятие длилось 4 часа 29 минут. За это время Путин ответил на 68 вопросов - как журналистов, так и рядовых россиян.

Жизнь периодически вносит свои коррективы в форматы подготовки и проведения таких встреч президента со СМИ. Так, в 2020 году из-за пандемии Путин выходил на связь с журналистами по видеоконференцсвязи из своей резиденции в Ново-Огарево, лишь несколько корреспондентов кремлевского пула находились тогда рядом с президентом, а основная часть представителей СМИ - в Центре международной торговли. Последняя большая пресс-конференция Путина в 2021 году прошла в столичном Манеже уже в привычной форме очного общения президента с журналистами, хотя коронавирус «оставил отпечаток» и на этом мероприятии.

Аккредитация на прошлую пресс-конференцию носила закрытый характер, на нее могли попасть только представители тех СМИ, которые получили приглашение от администрации президента. Среди них были как федеральные, так и региональные средства массовой информации, а также представители иностранной прессы, приглашены были и СМИ-иноагенты.

Поясняя тогда принципы и критерии формирования списка аккредитованных СМИ, Песков сказал: «Это журналисты и СМИ, которые принимают активное участие в освещении политических, экономических событий и президентской повестки дня».

Из-за ограничений в 2021 году общее количество аккредитованных представителей СМИ значительно сократилось - чуть более пятисот человек против 774 в 2020 году и примерно 1900 в допандемийном 2019 году. Пресс-конференция 2021 года продлилась 3 часа 55 минут, президент ответил за это время на 55 вопросов.

Большие ежегодные пресс-конференции Путин проводит с 2001 года. Почти всегда они проходят в один из четвергов декабря. Исключением стал 2016 год, когда пресс-конференция президента была перенесена на пятницу по его личному решению. Путин посчитал невозможным проводить встречу с журналистами в день похорон погибшего в Турции посла РФ Андрея Карлова.

Теги: #Путин #пресс-конференция
Источник: Псковская Лента Новостей
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