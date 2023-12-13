Общество

Владимир Путин: Главное для России — сохранение суверенитета

Главная задача России — сохранение суверенитета, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 14 декабря, которая в этом году совмещена с «Прямой линией».

«Для такой страны как Россия существование, просто существование нашей страны, невозможно без суверенитета, оно невозможно, ее просто не будет в таком виде, как она существует сейчас и как существовала столетиями, поэтому главное — это укрепление суверенитета», - заявил Владимир Путин.

Он пояснил, что в укрепление суверенитета входит, в частности, развитие обороноспособности, безопасности по внешнему контуру страны, укрепление общественного суверенитета, обеспечение прав и свобод граждан, развитие парламентаризма и политической системы.