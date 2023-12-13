Общество

Путин: Спецоперация на Украине похожа на гражданскую войну

Специальная военная операция на Украине похожа на гражданскую войну, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 14 декабря, которая в этом году совмещена с «Прямой линией».

«Русские и украинцы — это братский народ, и то, что происходит — это огромная трагедия, которая похожа на гражданскую войну», - сказал Путин.

Президент отметил, что украинцы в сложившейся ситуации «в значительной степени не причем», и напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, поскольку часть земель там была исторически российской.

Путин подчеркнул, что Россия «десятилетиями старалась нормализовать отношения с Украиной». Но, по его словам, оппоненты страны, желавшие приблизиться к российской границе, в 2014 году устроили на Украине госпереворот, что в конечном итоге и привело к проведению СВО.