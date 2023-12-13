Общество

Президент посоветовал россиянам отметить Новый год с семьей

Отпраздновать Новый год с семьей призвал россиян президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции 14 декабря, которая в этом году совмещена с «Прямой линией».

«Мне кажется, нужно больше уделить внимания близким, семье, позаниматься вместе, найти общее дело — выставки, театры, спорт обязательно — активный образ жизни нужно вести. И желательно провести его со своими близкими людьми, с семьей», - посоветовал Путин.

Напомним, россияне, работающие по пятидневному графику, будут отдыхать с 30 декабря до 8 января включительно.