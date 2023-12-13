Общество

Президент объяснил решение сделать новый учебник истории России

Новый учебник истории России для школ — фундаментальная государственная версия, которая теперь может быть доработана, в том числе с учетом мнения педагогов и родителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 14 декабря, которая в этом году совмещена с «Прямой линией».

«Их (учебников) было 60 с лишним версий, 65. И во многих учебниках было все, что угодно, в том числе активно описывалось значение второго фронта в Великой Отечественной войне, вот только почти ничего не было о значении битвы за Сталинград. Это разве нормально? Нам нужна фундаментальная государственная версия, которая должна быть доведена до всех, кто читает этот учебник, потому что, как известно, сегодня — ребенок, завтра — гражданин. Это чрезвычайно важно», - сказал Путин.

Президент отметил, что по учебнику поступают критические замечания. По его мнению, это нормально.

«Нормальное дело, пусть научное сообщество и педагогическое с привлечением родительской общественности думают над этим, развивают, вносят изменения с учетом реалий сегодняшнего дня», - предложил глава государства и добавил, что учебник «должен быть истинным и правдивым, а не обслуживать чьи-то интересы, как это часто бывает».