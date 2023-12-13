Общество

Президент не согласился, что микрофинансовые организации нужно ликвидировать

Микрофинансовые организации помогают многим людям, и ликвидировать их не нужно, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 14 декабря, которая в этом году совмещена с «Прямой линией».

«А надо их ликвидировать? Они в своей нише работают, и многим людям помогают. Если они злоупотребляют доверием людей и что-то еще делают, чего не должны делать, нужно приводить их в чувство», - сказал Путин.

Президент добавил, что вопрос о работе микрофинансовых организаций постоянно обсуждается с властями, и проработка этого вопроса продолжится.