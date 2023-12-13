Общество

Путин назвал три важных направления для повышения рождаемости

Чтобы повышать рождаемость, нужно заняться модернизацией родильных отделений и женских консультаций, пропагандировать традиционные ценности и заниматься поддержкой семей с детьми, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 14 декабря, которая в этом году совмещена с «Прямой линией».

«Чтобы демографические проблемы решались, нужно, чтобы женщины принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка, но права и свободы женщины должны соблюдаться», - сказал Путин, комментируя отношение к абортам и напомнил, что в России аборты как таковые не запрещают.

Он также добавил, что для повышение рождаемости в стране нужно пропагандировать традиционные ценности, которые подразумевают создание большой семьи и отношение к ребенку как со стороны женщины, так и со стороны мужчины, как к божьему дару.

«Многое лежит и в сфере материального благосостояния. Мы говорили о первичном звене здравоохранения, но нужно обратить внимание и на женские консультации, надо приводить их в порядок, там есть, над чем работать. Также нужно подумать, как и какими темпами мы будем приводить в порядок родильные отделения в регионах», - отметил Путин.

Кроме того, продолжил президент, необходимо продолжать работать по поддержке семей с детьми — это ипотека, субсидии и «совершенствование всего инструментария, который наработан государством за последние годы с точки зрения поддержки семей с детьми».