Общество

Валентина Понизовская: Затронутые в ходе прямой линии президента вопросы касаются каждого из нас

В ходе прямой линии президента России Владимира Путина были затронуты вопросы, которые касаются местного самоуправления, проблемных вопросов, надежд и чаяний людей, живущих на местах. Об этом сообщила руководитель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская.

«Продолжение социальной догазификации, поддержка небольших крестьянских и фермерских хозяйств, помощь в продвижении местных брендов, производящих продукты питания и другие товары, - эти и другие вопросы напрямую касаются жителей малых населенных пунктов в сельской местности», - приводятся ее слова в Telegram-канале Ассоциации.

«Если задуматься, каждый вопрос, будь то цены на продукты питания, поддержка военнослужащих-участников СВО и членов их семей или дефицит кадров в здравоохранении, касаются каждого из нас. Большое спасибо президенту за поддержку!» - добавила Валентина Понизовская.

Напомним, пресс-конференция президента, совмещенная с прямой линией, состоялась 14 декабря Владимир Путин общался с журналистами и россиянами больше четырех часов. Он ответил на 67 вопросов самой разной тематики: от обстановки в зоне специальной военной операции до индексации пенсий.