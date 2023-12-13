Валентина Понизовская: Затронутые в ходе прямой линии президента вопросы касаются каждого из нас

В ходе прямой линии президента России Владимира Путина были затронуты вопросы, которые касаются местного самоуправления, проблемных вопросов, надежд и чаяний людей, живущих на местах. Об этом сообщила руководитель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская.
«Если задуматься, каждый вопрос, будь то цены на продукты питания, поддержка военнослужащих-участников СВО и членов их семей или дефицит кадров в здравоохранении, касаются каждого из нас. Большое спасибо президенту за поддержку!» - добавила Валентина Понизовская.
Напомним, пресс-конференция президента, совмещенная с прямой линией, состоялась 14 декабря Владимир Путин общался с журналистами и россиянами больше четырех часов. Он ответил на 67 вопросов самой разной тематики: от обстановки в зоне специальной военной операции до индексации пенсий.