Общество

Наталья Федорова: Мы пристально следили за тем, что говорит наш президент

В ходе прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным» прозвучало немало вопросов, которые касаются непосредственно людей, живущих в небольших городах и сельской местности. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Глава государства заверил, что такая важная и для нашего района программа, как догазификация, будет продолжена. Равно как и развитие первичного звена здравоохранения, эта тема войдет в президентскую программу. Поддержка участников СВО и членов их семей, отмена комиссии за оплату услуг ЖКХ для пенсионеров, развитие сельского хозяйства и на многие другие вопросы, волнующие всех, были даны ответы», - отметила она.

«Мы пристально следили за тем, что говорит наш президент, поскольку это ответы на самые животрепещущие вопросы. Этот диалог - не только подведение итогов года, но и обозначение перспектив развития для нас. И для тех, кто живет в мегаполисах, и для тех, кто живет на селе. Спасибо за поддержку, за уверенность в завтрашнем дне. Мы с вами!» - добавила Наталья Федорова.

Напомним, пресс-конференция президента, совмещенная с прямой линией, состоялась 14 декабря Владимир Путин общался с журналистами и россиянами больше четырех часов. Он ответил на 67 вопросов самой разной тематики: от обстановки в зоне специальной военной операции до индексации пенсий.