Общество

«Прессинг»: Итоги года с Путиным, новый формат, голос регионов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Прессинг», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 декабря. Центральной темой нового выпуска стал состоявшийся накануне прямой эфир «Итоги года с Владимиром Путиным», объединивший пресс-конференцию и прямую линию главы государства.

Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорили о том, как за два десятилетия изменился формат, какой круг вопросов был затронут на этот раз и как главы регионов переняли традицию, но были вынуждены ее изменить. Также ведущие привели цитату главы государства о «драконовских сроках для журналистов» и рассказали о состоявшейся перед эфиром траурной церемонии в Сквере журналистов, посвященной погибшим коллегам.