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Праздник к нам приходит: известные псковичи рассказали о своих новогодних елках

Можно ли представить Новый год без зеленой, сверкающей огнями красавицы? Традиция наряжать елку помогает настроиться на атмосферу праздника и ожидания чуда. Поэтому и дети, и взрослые с удовольствием украшают ее гирляндами и игрушками. И не важно, какая она, эта елка: живая и наполняющая дом ароматом хвои или красивая и практичная искусственная. Главное, что она помогает создать новогоднее настроение.

Псковская Лента Новостей расспросила известных псковичей о том, какой будет их новогодняя елка и как они планируют ее украшать.

На елке нашей елке всегда красная звезда

Армен Мнацаканян, депутат Псковского областного Собрания:

- Елка у нас традиционно искусственная, но всегда приносим ветку, чтобы дома был запах ели. И подарки обязательно кладем под елку — для дочерей, которые приходят к нам на праздник. По елкой у нас Дед Мороз и Снегурочка. Это игрушки, которые остались еще с давних времен. Елочные игрушки тоже не меняем. Много игрушек советской эпохи. Современные тоже есть. Но как-то тяготеем с женой к советским игрушкам. И всегда на елке у нас красная звезда.

Если удастся добраться до дачи, то и там украсим гирляндами нашу елку, которая растет на участке. В прошлый году украшали. Все зависит от погоды и настроения. До нового года еще много дел. Нужно их завершить!

Мои елки никогда не станут «евроремонтными»

Светлана Мельникова, директор Псковского музея-заповедника:

- Как и многие россияне, представить Новый год без елки, я не могу. Даже когда я жила в Крыму и с елкой были некоторые проблемы, мне приносили маленький можжевельник и после украшения отличить его от небольшой елочки было практически невозможно.

Конечно, в этом году в моем доме во Владимире обязательно будет елка. Иногда елку заменяет сосна, но от этого суть не меняется: я вообще не признаю искусственных елок. Наверное, это отличительная черта людей, которые работают в музеях. Мы не любим подобия, мы сложно относимся к подделкам, хотя в нашей жизни тоже есть такое понятие, как копирование. Но за всю мою жизнь у меня ни разу не было искусственной елки — ни в детстве, ни сейчас.

Тем, кто знает меня много лет, известно, что лучшего подарка к новому году, чем елочное украшение, мне сделать невозможно. Каждый год я покупаю хотя бы одно елочное украшение. Где бы я не была, со всех концов мира привозила елочные игрушки. Самое большое количество их я привезла из Германии, откуда как раз идет традиция украшения елки. Я умудрилась привезти елочные украшения даже с Мадагаскара, и у меня есть потрясающий шарик, расписанный вручную мастерами Индии. Поэтому мои елки никогда не станут «евроремонтными». Я не люблю эти стильные елки: два цвета шаров, одинаковые банты. Елка — это загадка, и мы ее ставим прежде всего для детей в то время, когда они верят нам родителям, бабушкам особенно, и конечно верят в Деда Мороза и Снегурочку. Когда ребенок подходит к елке, он должен удивиться и долго ее рассматривать. Я не могу представить, чтобы мои внуки долго рассматривали одинаковые сине-белые шары. А вот если есть что-то необыкновенное, они могут часами стоять возле этой елки.

Традиция подарков под новый год никуда не денется. И как бы поздно я не приехала домой, обязательно надо сложить под елкой и подписать подарки. Каких-то особенных традиций в доме, к сожалению нет. Но когда я работала во Владимире, я обязательно делала программу по телевидению об истории новогодних игрушек, рождественских и новогодних открыток, показывала редчайшие образцы из коллекций и рассказывала о том, как в нашу жизнь вернулась елка. Потому что кажется, что мы все знаем, но на самом деле все куда-то исчезает и очень много мы не знаем. Поэтому новый год для меня еще такой образовательный период.

Забавных случаев, связанных с елкой, не было, но был случай «трагический». Моя коллекция елочных игрушек очень выразительная, есть игрушки, которые покупались в антикварных магазинах, и не только в России. А мои дети завели эту «кошмарную собаку» под названием шпиц. Не хочу обидеть владельцев шпицев, но мне кажется эти собаки — дурочки редкостные. Елка стояла в специальной конструкции - типа ведра с ножками, а там, естественно, вода. И этот шпиц, у которого есть все на свете , не говоря уже о мисках, почему-то считал, что должен попить воды именно из этого ведра. И случилось так, что елку он перевернул, и я лишилась достаточно большого количества очень интересных стеклянных украшений. Вот такая была неприятная история. Но с другой стороны, игрушек было уже так много, что большой сундук начала XX века был набит только елочными украшениями! А тут появился повод пополнить мою коллекцию и найти что-то компенсирующее эту «страшную» потерю!

Изо всех углов эти иголки!

Николай Рассадин, руководитель ООО «Империал»:

- В Новый год мы всегда ставили искусственную елку. Но в прошлом году ко мне приезжали мои дети — сын с невесткой, и я купил живую елку. Давно не ставил такую, как из детства. Запах хвои, иголочки настоящие, которые осыпаются потом, и эта процедура выметания их до трех месяцев продолжается. Изо всех углов потом эти иголки!

Украшения для елки — игрушки, как правило, новые. Детство мое прошло в Москве. Из-за переездов ничего в принципе не сохранилось. Поэтому покупаем какие-то отдельные игрушки, наборы. И, конечно, под елку складываем подарки - с записочками, кому они. Такая традиция, когда у меня кто-то гостит.

От домашних животных елка не пострадала. Мой питомец, крыса Диего, — такой член семьи, которому все равно, есть елка или нет. В новогодние праздники всегда в центре событий он, не важно — Год Крысы это или Год Кролика. В прошлом году он даже устал от постоянного внимания гостей.

Из-за нового питомца стеклянных игрушек не будет

Дмитрий Быстров, глава Островского района:

- Елка у нас традиционно живая. Последние лет семь мы ставим сосну: красивая, пушистая и осыпается меньше. Процесс установки полностью на мне, а вот украшением занимается вся семья, детям это очень нравится.

Игрушки есть разные. Есть такие, которые передаются из поколения в поколение. Но с учетом того, что в доме две кошки, в том числе молодая, которая еще неизвестно как поведет себя, стеклянные игрушки и те, которые представляют семейную ценность, наверное, вешать в этот раз на елку не будем.

Под елкой обязательно будут подарки — дети этого ждут! Вообще этот праздник в первую очередь для детей, чтобы у них остались положительные эмоции и воспоминания. Они еще верят в Деда Мороза, и эту веру у них нельзя отбирать. Пусть это подольше продолжается.

Младшая дочь еще только учится писать, но уже сама написала письмо Деду Морозу. И он уже заказ принял.

Елка искусственная - живую жалко выкидывать!

Дмитрий Ющенко, псковский спортсмен, член паралимпийской сборной страны по велоспорту:

- Этот новый год я надеюсь встретить вместе с любимым и родным мне человеком. Поэтому елка будет. Но искусственная. Настоящую очень жалко потом выбрасывать. Елочных игрушек пока тоже нет, но приобрету. Искренне желаю, чтобы в этот новый год был счастливым, и все мечты сбылись!

Каждый год покупаем по одной эксклюзивной игрушке

Ольга Тимофеева, председатель комитета по культуре Псковской области:

- Новогоднюю елку обязательно ставим. Причем, не одну. Елка у нас и в большой комнате, и на кухне. Во дворе еще есть живая ель. Украшаем их, создаем максимально праздничное настроение.

Ежегодно для новогодних украшений выбирается определенная цветовая гамма. То есть каждый год у нас все меняется. В этом году на главной домашней елке будут золотисто-коричневые украшения. Выбор цвета никак не связан с гороскопами, цветовая гамма обсуждается внутри семьи и принимается решение.

У нас есть традиция - каждый год покупаем по одной эксклюзивной игрушке. Ежегодно наша коллекция пополняется, и, конечно, новые игрушки в приоритетном порядке вывешиваем на нашей красавице.

А еще каждый год к нашей уличной елке во дворе приходит настоящий Дед Мороз. Он выходит из леса и приносит под елку подарки для всех. А потом исчезает — снова уходит в лес.

Лыжи под подушку бы не поместились!

Наталия Соколова, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области:

- Украшать елку — это обязательная семейная традиция. В последнее время, когда дочь учится в Питере, я стараюсь сама нарядить елку или приглашаю крестников, чтобы они мне помогли. Каждый новый год для украшения елки мы подбираем цветовую гамму. В этом году, в связи с тем, что это будет Год Дракона, наверное, будут золотые и красные цвета.

Раньше на Новый год ставили небольшую сосенку, но в какой-то момент дочь сказала, что ее очень волнует вопрос экологии. Поэтому мы приобрели искусственную елку. Она достаточно пушистая, яркая, красивая — с удовольствием ее наряжаем. Каждый год стараемся купить новую красивую игрушку. У нас есть игрушки, сделанные своими руками. Есть игрушки, подаренные ребятами, воспитанниками детских домов - они для меня очень ценны. Также очень бережем ангелочков, подаренных друзьями.

Конечно, наряженная елка всегда привлекает внимание домашних животных. У меня была кошка Клеопатра, которая любила как живые елки, так и искусственные. Искусственные — больше, так как они помягче. Поэтому пару дней установленная дома елка стояла без игрушек, потому что Клепа залезала по стволу и любила там посидеть-покачаться. А мою Мотю, нынешнюю кошку Матильду, интересуют игрушки, висящие на нижних ветках. Мы стараемся их чуть повыше вешать. Конечно, у каждого животного елки, наряженные игрушками, и отблески света вызывают игровой интерес. Поэтому если есть желание сохранить игрушки до окончания праздников, то самые дорогие и стеклянные лучше вешать повыше.

Если говорить о новогодних традициях, у нас принято складывать новогодние подарки непосредственно под нашу елочку и утром 1 января находить их там, раскрывать, радоваться. Такая традиция в нашей семье сложилась очень давно. Когда я была ребенком, родители клали новогодние подарки мне под подушку. Но однажды не нашла с утра подарка и даже подумала, что Дед Мороз про меня забыл. Но потом увидела под елкой лежащие там лыжи! Конечно, под подушку они бы не поместились! С тех пор мы в семье стали складывать все подарки под елку.

Новый год — самый долгожданный праздник. Ты ждешь от него чего-то волшебного, интересного, планируешь, загадываешь желания. И очень хочется всем пожелать, чтобы желания сбылись и чтобы наступающий 2024 год принес нам мир, здоровье, благополучие, чтобы дети радовались, и чтобы родители были счастливы.

Светлана Синцова