Общество

Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей почти 10 единиц оружия

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 41 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан с 11 по 17 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выявили 10 административных правонарушений, изъяли 9 единиц оружия и такое же количество боеприпасов.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.