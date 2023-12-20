Общество

Псковичам посоветовали не покупать пиротехнику в уличных палатках

Пиротехнику лучше всего покупать в специализированных магазинах. Об этом заместитель начальника главного управления МЧС России по Псковской области — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин сообщил 20 декабря в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Приобретать пиротехнику стоит только в сертифицированных местах. Это ни в коем случае не крытые палатки, не столы на улице. Должен быть стационарный специализированный магазин, который реализует данную продукцию», - сказал Владимир Якунин.

Он отметил, что продавец по необходимости обязан показать покупателю сертификат на пиротехнику, где должно быть указано, откуда прибыл этот товар. Также специалист напомнил, что пиротехника должна продаваться вместе с инструкцией по ее запуску, а отпускать петарды должны покупателям в возрасте старше 16 лет.