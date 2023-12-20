Общество

Онлайн-брифинг «Безопасный Новый год» в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись онлайн-брифинга «Безопасный Новый год», который прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 20 декабря.

Новый год - всеми любимый праздник. Елочные гирлянды, бенгальские огни, свечи - все это создает особую атмосферу волшебства, но в то же время таит в себе опасность. Много ли пожаров происходит в новогоднюю ночь и на новогодних каникулах? По каким причинам?

Какие внешние признаки должны насторожить человека при взгляде на электроприбор, чтобы отказаться от его эксплуатации? Какова сейчас ледовая обстановка на водоемах Псковской области и смогут ли «зимние» рыбаки вдоволь нарыбачиться на предстоящих новогодних каникулах?

На эти и многие другие вопросы в пресс-центре ответили: