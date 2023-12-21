Общество

Благотворительная рождественская ярмарка проходит в Псковской инженерно-лингвистической гимназии

В Псковской инженерно-лингвистической гимназии проходит Рождественская благотворительная ярмарка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

Цель ярмарки - оказание помощи семьям с детьми-инвалидами. Мероприятие проводится ежегодно и состоялось уже в 13-й раз.

За эти годы школа передала детскому фонду около 5 млн рублей, которые направили на покупку дорогостоящих лекарств, отправку детей на реабилитационные курсы, приобретение оборудования для детей-инвалидов. В благотворительной ярмарке принял участие заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный.

Мягкие и елочные игрушки, имбирные пряники, новогодние гномики, свечи – все это и многое другое учащиеся, их родители и учителя изготовили самостоятельно на мастер-классах, «вложив в каждое изделие частичку своего тепла».