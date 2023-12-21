Общество

В Росгвардии обсудили обеспечение безопасности новогодних праздников и выборов

В Санкт-Петербурге в режиме видео-конференц-связи под руководством командующего Северо-Западным округом Росгвардии Героя России генерал-лейтенанта Сергея Буракова состоялось заседание оперативного штаба округа по обеспечению усиленных мер безопасности в период подготовки и проведения новогодних, религиозных праздников и выборов президента Российской Федерации на территории Северо-Западного федерального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе заседания определены основные вопросы подготовки сил и средств к обеспечению правопорядка и безопасности в период проведения значимых массовых мероприятий.

С докладами на заседании выступили должностные лица управления округа, начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов.

Также в мероприятии приняли участие начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Алексей Овсянников и председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.