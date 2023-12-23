Общество

Новогодние елки пройдут в школах по всей стране, заявили в Минпросвещения

Новогодние елки пройдут в школах по всей стране, никаких препятствий для этого нет, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения России.

«Новогодние елки пройдут в школах по всей стране. Никаких препятствий для этого нет. Новый год - это наш традиционный праздник, торжество, которое остаётся с детства в памяти любого ребенка. Школьная система образования и воспитания наполняет этот праздник особым смыслом и важными ценностями, например, заботой о близких, чувством единения в кругу семьи и друзей. Занятие "Разговоры о важном", которое пройдет 25 декабря, также будет посвящено новогодним семейным традициям разных народов России», - приводит сообщение РИА Новости.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову по проблеме отмены новогодних елок в некоторых школах из-за пожеланий родителей детей-мигрантов.