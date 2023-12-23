Общество

Порядка 470 млн рублей направят на поддержку педагогов в Псковской области в 2024 году

Порядка 470 млн рублей направят на поддержку педагогов в Псковской области в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Были вопросы от депутатов касательно сохранения мер поддержки, которые мы ввели для педагогов в этом году. Подчеркиваю: всё остаётся в силе в полном объеме. Это был не разовый "подарок" в Год педагога и наставника, а наша с вами региональная программа, системная мера, направленная поддержку педагогов и улучшение кадровой ситуации в сфере образования. Всего на поддержку педагогов в следующем году предусмотрено порядка 470 млн рублей как из областного, так и из федерального бюджетов», - отметил губернатор.

В том числе сохранится доплата в размере 500 тысяч победителям конкурсного отбора «Земский учитель» (в этом году ей воспользовались 18 человек).

«Наша с вами программа оздоровления педагогов и воспитателей рассчитана до 2025 года. Ей уже воспользовались 200 человек», - резюмировал Михаил Ведерников.