Общество

Михаил Ведерников: Нам есть, что показать, и есть, чем гордиться

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания поблагодарил депутатов Псковского областного Собрания за включенность, профессионализм, конструктивное взаимодействие и, как следствие, результативную работу в уходящем 2023 году. Об этом с сессии регионального парламента 25 декабря передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сделано было немало. Нам есть, что показать, есть чем гордиться. Мы доказали это и в День Псковской области на ВДНХ, когда представляли ключевые достижения в самых разных сферах: от промышленности до туризма и медицины», - отметил он.

Губернатор порекомендовал всем на предстоящих праздниках выделить время и съездить в Москву на ВДНХ, где проходит выставка-форум «Россия».

«Уверен, что она войдёт в историю нашей страны, и каждому обязательно нужно постараться её посетить. Берите детей, им тоже будет очень интересно и познавательно. Псковская область там тоже очень достойно представлена», - подчеркнул он.

Напомним, выставка-форум «Россия» открылась на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года и продлится 161 день – до 12 апреля 2024 года: от Дня народного единства до Дня космонавтики.

Впервые в новейшей истории России все достижения страны наглядно и доступно представлены на одной площадке. Выставка-форум включает 131 экспозицию, в числе которых стенды всех 89 регионов России, органов исполнительной власти, госкорпораций, крупнейших компаний и общественных объединений.

Стенд Псковской области можно найти в павильоне №75, зал Б.