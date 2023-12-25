Экономика

Бюджетное послание губернатора Михаила Ведерникова. СТЕНОГРАММА

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 25 декабря, представил проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. С традиционным бюджетным посланием глава региона выступил на 27-й сессии Псковского областного Собрания депутатов перед итоговым рассмотрением законопроекта.

Глава региона оценил предварительные итоги уходящего года, а также развернуто представил ключевые направления развития области и проекты, на которые будет направлено основное внимание властей в наступающем году.

На 2024 год запланированы доходы консолидированного бюджета на уровне 57,2 млрд рублей, расходы — 60,2 млрд рублей. Бюджет Псковской области остается социально-ориентированным. Почти половину расходов формируют направления образования, соцзащиты и здравоохранения. Стенограмму бюджетного послания Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе правительства региона.

СТЕНОГРАММА БЮДЖЕТНОГО ПОСЛАНИЯ

Уважаемый Александр Алексеевич, Уважаемые депутаты, коллеги

Представляю вашему вниманию проект бюджета Псковской области на 2024-й и плановый период 2025-2026 годов.

И вначале уже по традиции скажу несколько слов о завершении текущего года и о ключевых смыслах предстоящего.

Хочу сказать, что год у нас завершается особенно результативно.

Буквально в середине декабря мы дополнительно получили дополнительно 1,3 млрд рублей из федерального бюджета.

Это 1 млрд 79 млн рублей на строительство и модернизацию школ, 208 млн рублей на завершение реконструкции библиотеки им. Василева и 53,7 млн рублей – на социальное жилье.

На данный момент прогнозируемое исполнение бюджета в 2023 году составляет 67 млрд 500 млн рублей.

И если в прошлом году мы только приблизились к порогу в 60 млрд рублей, то в этом году его уверенно преодолели и вышли на очередной рекордный показатель.

Учитывая, что год был непростым, чрезвычайно сложным для всей нашей страны, и Псковская область – тоже не исключение, это серьезный результат, за который я хочу поблагодарить всех присутствующих.

Свой вклад внесли главы и депутаты органов местного самоуправления, руководители территориальных органов исполнительной власти, наши коллеги и друзья на федеральном уровне и, конечно, вы - депутаты Псковского областного Собрания.

Отдельные слова благодарности хочу сказать, Андрей Анатольевич, вам, владыка Тихон, вам, за то, что носите, внесли и продолжаете вносить неоценимый вклад в развитие нашего региона. За то, что уделяете Псковской области внимание и последовательно отстаиваете наши интересы на всех уровнях.

И, конечно, сама возможность достижения такой высокой планки обусловлена неизменным вниманием и неизменной поддержкой нашего президента.

Его системные решения - я говорю о национальных проектах, поручениях по разработке и реализации различных федеральных программ. Абсолютно адресные, точечные решения в отношении Псковской области дали нам колоссальные возможности для динамичного, позитивного движения вперед сразу практически по всем направлениям.

Говоря о вкладе главы государства, важно отметить рубежный характер 2024 года.

Это заключительный год реализации национальных проектов.

Безусловно, у нас с вами впереди еще целый год, и нам еще только предстоит подвести полноценные итоги работы по этому направлению.

Тем не менее, львиная доля мероприятий нацпроектов уже реализована, и промежуточные результаты можно назвать.

Несмотря на все трудности, с которыми мы с вами столкнулись, начиная с 2019 года и по сей день, среднее исполнение мероприятий нацпроектов равно примерно 96%.

И это с учетом того, что объем средств постоянно рос: с 5,8 млрд рублей в 2019 году до 16 млрд рублей в 2023.

На эти средства построено 4 школы на 2,5 тыс. мест, 17 детских садов на 2,6 тыс. мест; создано 140 центров образования «Точка роста»; 173 школы получили компьютерное оборудование; открыт Центр поддержки одаренных детей «Вега»; создано 3 центра цифрового образования «IT-куб» и 2 детских технопарка «Кванториум»; построено 12 ФОКОТов, 26 площадок ГТО, выполнен капремонт 80 спортзалов.

Закуплено более 6 тыс. единиц медицинского оборудования (хочу отметить, что это не какие-то мелочи, а действительно серьезное современное оборудование) и 212 автомобилей. Все это сделано для 29 медицинских организаций региона. Построено 111 стационарных ФАПов и приобретены 16 передвижных.

Проведен капитальный ремонт 15 сельских домов культуры. Еще 7 обеспечены музыкальными инструментами, приобретено 20 автоклубов; создано 13 модельных муниципальных библиотек;

Выполнен капремонт 9 мостов. Цифра вроде бы небольшая, но, если посмотреть, сколько стоит каждый мост, она впечатляет. Приведены в порядок почти 875 км дорог (коллеги, вдумайтесь в эти цифры).

Реконструированы системы водоснабжения для более чем 112 тыс. жителей региона; благоустроено более 600 общественных и дворовых территорий;

Приобретено 89 единиц техники для охраны лесов от пожаров; проведено лесовосстановление на площади более чем в 20 тыс. га.

Поддержано 30 проектов по созданию и развитию пляжей и 7 проектов – по созданию модульных гостиниц. Часть этой работы у нас ушла уже в конец года, в глубокую осень, поэтому вы в полном объеме, то что сделано, увидите уже к началу нового летнего сезона. Думаю. Что все будут приятно удивлены, потому что объем действительно впечатляет.

15 крестьянских (фермерских) хозяйств в 6 муниципальных образованиях получили гранты «Агростартап».

Обеспечена возможность получения на «Госуслугах» 89 значимых государственных и муниципальных услуг;

И, наконец, к сети «Интернет» подключено 601 социально значимое учреждение.

На все это было потрачено более 50 млрд рублей.

Сверх этого, в 2024 году на завершение всех мероприятий по линии нацпроектов предусмотрено еще 12 млрд рублей.

Другими словами, президентские нацпроекты с 2019 года фактически нам дали дополнительный годовой бюджет (и это я говорю про плановый бюджет 2024 года) исключительно на фундаментальное обновление практически всех сфер жизни нашего региона.

Уверен, что и жители региона увидели и почувствовали эти изменения. Честно говоря, и гости все чаще приезжают и говорят об этом с восхищением.

Теперь к параметрам проекта бюджета.

В первом чтении доходы были запланированы на уровне 52,5 млрд рублей (это уже на 7,4 млрд рублей больше, чем было запланировано при первом чтении бюджета 2023 года).

К этому показателю добавились 4,2 млрд рублей дополнительных средств из федерального бюджета.

В том числе это 1,4 млрд рублей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности; 1,1 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры образования; 368 млн рублей на развитие транспортной инфраструктуры; 262 млн рублей на культуру, образование, здравоохранение и социальную сферу; 253 млн рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры; 243 млн рублей на развитие сельских территорий; 131 млн рублей на комфортную городскую среду.

Также поправками в бюджет на следующий год мы учли увеличение объема средств на покупку льготных лекарств. Мы не раз с вами встречались и в рабочем порядке, и на фракциях, говорили, что эта проблема, к сожалению, остается актуальной для Псковской области. Дополнительно предусмотрели 200 млн рублей. Большую часть контрактов мы оплатим уже в январе. Это должно исключить случаи, когда в аптеках пропадают или появляются провалы с необходимыми лекарствами.

Напомню, кстати, что в декабре текущего года мы с вами внесли поправки в бюджет текущего года на закупку льготных лекарств. На эти цели мы дополнительно направили 331 млн рублей, поставка будет осуществлена в регион до конца этой недели.

Еще 100 млн рублей в 2024 году предлагаем направить на разработку проектно-сметной документации муниципалитетами. Мы с Александром Алексеевичем (Котовым) когда проезжали, говорили об этом. Идея была принята на ура. С вами, уважаемые депутаты тоже об этом говорили. Предлагаю до конца января еще раз вместе обсудить, какие будут принципы распределения и подходы. Чтобы не было никакой вкусовщины, предлагаю окончательное решение принимать на межведомственной рабочей группе, куда будут входить, в том числе, и депутаты областного Собрания.

Таким образом, на 2024 год мы запланировали доходы консолидированного бюджета на уровне 57,2 млрд рублей. Расходы – 60,2 млрд рублей, дефицит 2,9 млрд рублей.

Но эти цифры я называю без учета многих уже подтвержденных договоренностей.

В том числе я не назвал в этих цифрах 1 млрд рублей, который привлек в Псковскую область Андрей Анатольевич Турчак. Мы договорились, что эти средства пойдут на реконструкцию и благоустройство площади аэровокзала, капитальный ремонт дорожного полотна, ведущего от Крестовского шоссе до здания аэровокзала (300 млн).

Очень много было обращений по поводу платного участка дороги Усвяты - Невель. Я напомню, что мы рассчитывали передать ее на федеральный уровень, но сейчас, к сожалению, эта опция отсутствует, поэтому, Андрей Анатольевич, спасибо, полмиллиарда мы потратим на приведение в порядок этой дороги. Она действительно зарабатывает. Сейчас еще наверно не так, как хотелось бы, потому что не все ей пользуются из-за состояния. Но, когда она будет позволять ездить достаточно большому потоку, это - тоже средства в наш бюджет, в наш дорожный фонд;

Крайне важное мероприятия - строительство пешеходного моста через Пскову в районе Кремля.

Все три проекта для региона крайне важные. Андрей Анатольевич, еще раз спасибо за поддержку.

Еще на 1 дополнительный млрд мы договорились с нашим куратором Денисом Валентиновичем Мантуровым. 750 млн рублей пойдет на закупку новых пассажирских автобусов, 250 - на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности. Спрос очень большой, и наши промышленники с нетерпением ждут это решение.

В целом, как и все предыдущие годы, бюджет остается социально-ориентированным.

Почти половину расходов формируют направления образования, соцзащиты и здравоохранения.

Теперь по направлениям.

Образование

На «Образование» мы запланировали более 12,5 млрд рублей (это на 2 млрд рублей больше, чем в первоначальном варианте закона о бюджете 2023 года).

Из них 2,5 млрд рублей будут направлены на продолжение строительства и реконструкцию 9 общеобразовательных учреждений.

Наиболее крупные школы в Пскове на 1000 мест, в Себеже на 825 мест и школа для одаренных детей на 800 мест в Пскове с кампусом на 300 мест.

Дополнительно почти 600 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт 6-ти образовательных организаций.

Я не раз уже об этом говорил, но подчеркну еще раз: в современной истории Псковской области такого масштабного строительства образовательных учреждений не было никогда.

Были вопросы от депутатов касательно сохранения мер поддержки, которые мы ввели для педагогов в начале этого года. Хочу подчеркнуть и заверить: все принятые меры, безусловно, остаются.

Уважаемые депутаты, мы с вами говорили, это не разовый «подарок» преподавателям в год педагога и наставника, это наша с вами, как мы и договаривались, региональная программа, системная мера, направленная на поддержку педагогов и на решение вопроса дефицита кадров в этой сфере.

Всего на поддержку педагогов в следующем году предусмотрено порядка 470 млн рублей. Это и областной, и федеральный бюджеты.

В том числе сохранится доплата в размере 500 тысяч победителям конкурсного отбора «Земский учитель». Хочу проинформировать, что мера действительно востребована. В этом году ей воспользовались 18 специалистов.

Наша с вами программа оздоровления педагогов и воспитателей, которую мы с вами обсуждали, это часть большой программы, рассчитана до 2025 года. В этом году ей уже воспользовались 200 человек.

Здравоохранение

По здравоохранению объем запланированных средств на 400 млн выше аналогичного периода прошлого года.

В том числе, 765 млн рублей предусмотрено на продолжение модернизации первичного звена здравоохранения и реализацию нацпроектов. Это приобретение оборудования, строительство ФАПов, капремонты помещений и многое другое; 559 млн рублей – на строительство и реконструкцию больничных комплексов приграничных территорий. Напомню, это тоже поручение Президента: Печоры, Себеж, Гдов, Пыталово; 200 млн – на оснащение реабилитационных отделений в Великих Луках и городе Пскове; 37 млн рублей – на модернизацию постов медицинской помощи (Локня, Струги-Красные, Идрица, Пушкинские Горы, Красногородск). И 32 млн рублей – на создание корпуса морга при Псковской областной клинической больнице.

Отдельно отмечу, что все меры поддержки медицинских кадров, как мы с вами договаривались, также остаются в силе. На эти цели мы запланировали 147 млн рублей.

В том числе запланировано приобретение 13 квартир, из них 6 – для сотрудников районных и межрайонных больницах.

От фракций поступал вопрос об организации продажи лекарственных средств в ФАПах. Мы тоже не раз об этом с вами говорили. Даже отдельная рабочая группа была создана. Информирую: до конца этого года розничная торговля лекарствами будет осуществляться в 264 точках. Это ФАПы и отделения общеврачебной практики.

В настоящий момент продолжается лицензирование в Дедовичах, Пушкинских Горах, Идрице и Новом Изборске. По этим населенным пунктам было больше всего обращений – и этот вопрос мы закроем путём открытия новых аптечных пунктов.

Социальный блок

По направлению социальной защиты объем запланированных средств снизился почти на 1 млрд рублей.

Это следствие объединения с 1 января текущего года 5 действующих мер поддержки в рамках 1 ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Мы не теряем и люди тоже не теряют. Просто эти средства передаются теперь главному оператору - Фонду пенсионного и социального страхования. Отсюда такое визуальное снижение.

Подчеркну, что все действующие меры остаются в силе, и расходы по направлению сопоставимы с расходами текущего года.

Всего на социальную поддержку граждан - это 40 различных видов социальных выплат и пособий для порядка 260 тысяч получателей - проектом бюджета предусмотрено 3,5 млрд рублей.

Были вопросы и по поводу индексации – мы запланировали на следующий год увеличение размеров денежных выплат на 5,5%. На эти цели предусмотрено 114 млн рублей.

На социальный контракт предусмотрено 369 млн рублей, что меньше текущего года на 33,3 млн. Связано с сокращением числа малоимущих, в принципе, хороший показатель, и изменением методик расчетов субсидий.

СВО

Отдельно хочу сказать о том, что сохранятся все действующие меры поддержки участников СВО и их семей.

В этой части мы в тесном контакте взаимодействуем с Фондом «Защитники Отечества». Неслучайно федеральный Фонд отметил псковское отделение в числе лучших по уровню взаимодействия с региональной властью.

Наше отделение отработало уже почти 5 тыс. обращений в части оказания юридической, материальной, консультативной и других видов помощи.

Год семьи

Уважаемые коллеги, вы знаете, что президент объявил 2024 год Годом семьи.

В этой связи предлагаем скорректировать параметры нашего главного конкурса «Многодетная семья года» и увеличить число победителей с 2 до 6.

К слову, хочу напомнить, что в 2023 году мы уже вносили изменения в положение конкурса.

Если до этого победители могли использовать сертификат в 2,2 млн рублей только на приобретение жилого помещения, то теперь его можно направлять и на погашение обязательств по жилищным кредитам, и на улучшение жилищных условий. Сделали это по просьбе многодетных семей.

Кроме этого, как я уже анонсировал, мы предлагаем новые меры поддержки для малообеспеченных беременных и кормящих женщин (1 тыс. и 1,5 тыс. рублей ежемесячно). Я уже видел критику в социальных сетях и хочу прокомментировать.

По сути, это компенсация затрат на «молочную кухню». О чем, собственно, мамочки все время и просили.

Дополнительно ко второму чтению на 30 млн рублей увеличены расходы на приобретение жилья для молодых семей. Общая сумма составит 79 млн.

Наконец, по моему указанию зарезервированы 50 млн для дополнительных мер поддержки. Уважаемые коллеги, предлагаю в рамках наших январских встреч это обсудить. У нас есть предложения, я хочу, чтобы вы их услышали, поучаствовали в этой работе. Это позволит принять консолидированное решение, чтобы эти средства уже целевым образом реализовать в первом квартале 2024 года.

Труд и занятость

По направлению «Труд и занятость» объем запланированных средств увеличен более чем на 50%, до 548 млн рублей. Хочу поблагодарить председателя Комитета. У нас очень динамично это направление развивается. Нас постоянно в хорошем смысле отмечают на федеральном уровне.

Такое увеличение тоже с тем, что мы начали комплексную модернизацию службы занятости региона. Проводим ее тоже в рамках президентских нацпроектов.

В том числе появятся новые кадровые центры «Работа России», обновятся офисные помещения и будут введены новые стандарты качества работы с клиентами.

Также с середины декабря начал работу Молодежный кадровый центр – принципиально новая площадка с функционалом координации карьерного пути молодых специалистов.

Культура

Финансирование направления «Культура» увеличено до 309 млн рублей.

Эта сумма учитывает переходящие средства на реконструкцию и переоснащение библиотеки Василева, о которых я уже говорил.

33 млн будет направлено на капремонт Детских школ искусств в Печорах и Новоржеве.

Почти 8 млн – на еще одну модельную районную библиотеку. В этот раз она появится в Пскове.

2,5 млн – на создание виртуального концертного зала в Опочке.

Ключевой темой 2024 года в сфере культуры станет 225-летие со дня рождения нашего поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Мы сделали все, чтобы попасть в федеральный план мероприятий. Мы там.

За пределами бюджета уже есть принятое решение Минкультуры о выделении 27 млн рублей на проведение Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Пушкинских Горах.

Дополнительно ждем результатов конкурсного отбора Фонда культурных инициатив.

Инвестиции

Теперь к инвестициям и экономике. Расходы на развитие экономики аналогичны тем, что мы принимали на текущий год.

Реализуемая инвестиционная политика дает свои результаты.

Отмечу, что по итогам 10 месяцев 2023 года индекс промышленного производства в Псковской области составил 108,4% к уровню аналогичного периода прошлого года.

В следующем году дальнейший рост обеспечат новые проекты, которые мы готовы поддерживать, прежде всего, налоговыми льготами.

Они напрямую в проекте бюджета не учитываются, но их объем значителен. В 2020 году они составили почти 717 млн рублей, в 2021 – 928 млн, в 2022 – 823 млн рублей. Итоговая цифра по текущему году будет известна позже. Мы ее обязательно доведем.

Из ключевых проектов следующего года выделю следующие:

«СКТ Групп» закончит работы по увеличению объемов и расширению номенклатуры выпускаемой продукции «Севкабель». Общий объем инвестиций составит 4,2 млрд руб.

Также мы ожидаем завершение инвестпроекта по производству промышленных свинцово-кислотных аккумуляторов городе Великие Луки. Это импортозамещающий проект великолукского аккумуляторного завода «Импульс». Общая стоимость проекта почти 3 млрд.

В Пскове начнется строительство нового парка аттракционов на берегу реки Великой. Общий объем инвестиций составит 860 млн рублей.

В 1 квартале следующего года планируется ввод в эксплуатацию промышленного технопарка «Агрополис». Это двухлетний проект. Он реализуется при поддержке Минэкономразвития.

Его совокупная стоимость составит почти 570 млн рублей. Это первый на территории Псковской области объект агробиотехнологической инфраструктуры.

Он будет специализироваться на экспериментальном производстве комбикормов, влияющих на здоровье и продуктивность животных.

По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в этом году построено 11 модульных некапитальных отелей на 179 номеров. В следующем году планируем реализовать еще 7 проектов на 186 номеров. Таким образом, постепенно решаем проблему свободных мест размещения в регионе.

Сельское хозяйство

По госпрограмме «Развитие сельского хозяйства» объем финансирования запланирован на уровне 1,1 млрд рублей.

400 млн рублей мы заложили на техническую модернизацию АПК;

208 млн – на мелиорацию. Это в 3,5 раза больше, чем в этом году.

97 млн на «Агростартап». Это +40% к нынешним показателям.

20 млн – на развитие сельского туризма. Увеличение в 2,2 раза.

19 млн на овощеводство.

Коротко об инвестиционных проектах в этой сфере:

«ВСГЦ» начнет производственную деятельность с выходом на полную проектную мощность в 2028 году.

«Ударник» Бежаницкого района в 2024-2025 годы планирует построить молочно-товарный комплекс на 1800 коров. Объем инвестиций запланирован порядка 2 млрд рублей.

В Пушкиногорском районе СПК «Исса» планирует в 2024-2026 годы построить молочный животноводческий комплекс на 1200 коров. Общий объем инвестиций – 1,4 млрд рублей.

По линии «Комплексное развитие сельских территорий» объем финансирования составит 1 млрд.

В том числе в 2024-2025 года планируется провести капремонт детского сада, ДШИ, ДК и здания ветстанции в Пушкинских Горах.

Также в 2024 году продолжится реализация проекта по комплексному развитию в Порховском районе. Общая стоимость 691 млн рублей, в том числе в 2024 году – 461,7 млн.

ЖКХ

Что касается ЖКХ. В части благоустройства территорий объем финансирования остается на уровне текущего года. Запланирован целый ряд важных мероприятий.

В рамках бюджетного кредита продолжится строительство магистрального водовода, который обеспечит водой более 1 тыс. земельных участков для многодетных семей в Борисовичах и позволит активнее развивать многоквартирную застройку, сделает надежнее водоснабжение на Завеличье в Пскове.

Далее. Два проекта по линии исторических поселений стоимостью 132 млн руб. Проведем благоустройство вблизи Изборской крепости; общественной территории на левом берегу реки Гдовки в Гдове.

Также по программе формирования комфортной городской среды запланировали благоустроить 37 общественных территорий на общую сумму 143 млн рублей.

Продолжается и формирование специализированного жилищного фонда области для детей-сирот и выдача жилищных сертификатов. На эти цели предусмотрено 337 млн рублей. Мы рассчитываем, что 160 детей-сирот жильем в следующем году получат свое жилье.

В 2024 году продолжится капремонт водопроводных и канализационных сетей в военном городке «Остров-3». Тяжелая, дорогостоящая проблема. Объем финансирования на 2024 год составит почти 45 млн рублей.

Благодаря поддержке нашего президента на следующий год запланировано строительство и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры в военном городке «Остров-3» на общую сумму 1,6 млрд рублей.

Наконец, в 2024 году будет завершено строительство экотехнопарка. Нам удалось, несмотря на все сложности и ограничения, привлечь федеральные средства в размере 1,8 млрд рублей.

Дороги

Отдельно хочу остановиться на теме дорог.

Напомню, что в 2018 году нормативным требованиям соответствовало 29,3% автодорог регионального значения.

Сегодня это уже 42,9%, а к концу следующего года планируем выйти на 45,8%.

Плановый размер регионального дорожного фонда на 2024 год составляет, как и в текущем году, 12,7 млрд рублей. Я уже назвал отдельные решения. Благодаря Андрею Анатольевичу мы этот рекорд в следующем году побьем.

В том числе продолжим строительство Северного обхода; ремонт дорог Гверстонь - Крупп - Кулье и Ольша - Велиж - Усвяты - Невель.

Кроме этого, мы увеличиваем объем средств, направляемых на закупку дорожной техники.

В этом году дополнительно на 152 млн рублей. Удалось закупить около 40 единиц техники.

На следующий год предлагаем зарезервировать 172 млн рублей на эти цели.

Транспорт

В части транспорта есть целый ряд важнейших решений.

В этом году Псковская область получила средства специального казначейского кредита в размере 400 млн рублей.

Мы закупили на них автобусы большого, среднего и малого классов. Всего 47 единиц. Они поступят в регион в следующем году.

Кстати, из Великих Лук очень много обращений с критикой перевозок маршрутным транспортом, просьбой поставить на линии нормальные автобусы.

Информирую, 3 автобуса большого класса мы уже поставили, еще 3 поставим в следующем году. Будем отталкиваться от состояния и возможностей улично-дорожной сети. С главой администрации мы постоянно на связи. Он тоже этим вопросом озадачен.

Кроме того, в 2024 году планируется закупить еще 10 автобусов за счет средств Фонда национального благосостояния. Это средства, которые предоставляются на условиях возвратности. Там очень небольшой процент. Будем работать над тем, чтобы нам их потихонечку списали.

И, как я уже говорил, благодаря поддержке Дениса Валентиновича Мантурова, закупим в следующем году еще 25 городских автобусов.

Что касается авиамаршрутов – в следующем году действующая маршрутная сеть будет сохранена.

Сегодня мы работаем над тем, чтобы у нас все-таки со следующего года рейсы Псков - Москва и Москва - Псков были два раза каждый день, 7 раз в неделю. И прорабатываем с коллегами возможность пустить еще один рейс в Махачкалу. Наши турагентства к этому проявляют большой интерес.

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Уважаемый Александр Алексеевич, уважаемые коллеги!

В силу обстоятельств у нас в этом году не было отдельной встречи с фракциями, как это всегда бывает в преддверии бюджетного послания и отчета.

Поэтому, представляя основные параметры бюджета, отметил несколько моментов, на которые вы обращали внимание в своих вопросах.

Тем не менее, предлагаю до конца января провести встречи с фракциями и обсудить все оставшиеся предложения и все оставшиеся вопросы. В случае необходимости примем дополнительные корректировки бюджета.

А сейчас прошу поддержать представленный проект бюджета.

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Уважаемые коллеги!

Наша сессия проходит в торжественной, уже предновогодней обстановке. У нас замечательная елка. Поэтому еще раз хочу поблагодарить всех вас за включенность, профессионализм, конструктивное взаимодействие и, как следствие, за нашу общую результативную работу в 2023 году.

Сделано, действительно, было немало.

Нам есть, что показать, о чем сказать, есть чем гордиться. Мы доказали это и в День Псковской области на ВДНХ. Стенд Псковской области пользовался просто бешеной популярностью. Мы представляли ключевые достижения в самых разных сферах: от промышленности до туризма и медицины.

Пользуясь случаем, хочу искренне порекомендовать всем присутствующим на предстоящих новогодних праздниках найти время и обязательно эту выставку в Москве посетить.

Я уверен, что она войдет в историю нашей страны, поэтому каждому обязательно нужно там побывать. Берите детей. Обещаю, им тоже будет очень интересно и познаваемо. Псковская область там тоже очень достойно представлена.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю счастья, здоровья, благополучия, реализации всех намеченных планов и успехов в нашей общей работе на благо Псковской области и на благо нашей великой страны!

Спасибо за внимание.

РАБОТАЕМ!