Экономика

Псковский губернатор предложил провести в январе встречи с фракциями областного Собрания по бюджету

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил провести в январе встречи с фракциями Псковского областного Собрания депутатов по вопросам о бюджете на 2024 год. Об этом с сессии регионального парламента 25 декабря передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уважаемый Александр Алексеевич (Котов, председатель регионального парламента – ред.), уважаемые депутаты! В силу обстоятельств у нас в этом году не было отдельной встречи с фракциями, как это всегда бывает в преддверии бюджетного послания и отчёта. Поэтому, представляя основные параметры бюджета, отметил несколько моментов, на которые вы обращали внимание в своих вопросах. Тем не менее, предлагаю до конца января провести встречи с фракциями и обсудить оставшиеся вопросы предложения», - отметил губернатор.

«В случае необходимости примем дополнительные корректировки в бюджет. А сейчас прошу поддержать представленный проект бюджета», - добавил Михаил Ведерников.